'Leonmania', de Christian Andrés Gutiérrez, anunciará las Fiestas de San Juan y San Pedro de León

La concejala de Comercio, Consumo y Fiestas de León, Camino Orejas, porta el cartel anunciador de las Fiestas de San Juan y San Pedro 2026 junto a los miembros del jurado. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 26 May. (EUROPA PRESS) -

Las Fiestas de San Juan y San Pedro de León ya tienen cartel anunciador, 'Leonmania', obra del leonés Christian Andrés Gutiérrez, que hace énfasis en tres elementos "clave" de la celebración: la Catedral de León, los fuegos artificiales y la música.

La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de León falló ayer el cartel que será la imagen de la amplia y variada programación festiva de la ciudad. La imagen seleccionada combina motivos y figuras de formas irregulares y tipografías inspiradas en carteles antiguos y referencias visuales al estilo artístico utilizado por grupos como The Beatles.

Según ha explicado Christian Andrés Gutiérrez, no existe un momento "más lleno de vida y color" en León que las Fiestas de San Juan y Sa Pedro, especialmente por coincidir casi con el inicio del verano y por la presencia constante de música en cualquier rincón de la ciudad.

Por este motivo su cartel busca que cualquier persona, sea o no de León, pueda sentir cierta conexión con el pasado y, al mismo tiempo, percibir una ciudad "más viva y llena de color", según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El ganador es leonés y científico alimentario de profesión, además de diseñador gráfico e ilustrador freeland desde 2021. También fue ganador del cartel anunciador de las Fiestas de San Juan y San Pedro de León en 2024 con la obra 'León psicodélico'.

El jurado ha estado conformado por la concejala Comercio, Consumo y Fiestas, Camino Orejas López; del redactor de La Nueva Crónica Pablo Álvarez; la cámara de Leonoticias Sandra Santos; el jefe de Fotografía de El Diario de León, Ramiro J. López; la directora de Editorial MIC, Ana Martinez; la diseñadora gráfica y creadora digital Laura Ges; la directora de la Galería de Arte Armaga León, Margarita Carnero; la fotógrafa Virginia Aguado y la ganadora del segundo accéssit del concurso para la elección del cartel anunciador de las Fiestas de Navidad 2025, Nerea Monterde. La secretaria ha sido Nuria Fernández.

El primer premio recibirá una cuantía de 1.250 euros y hay dos accéssits dotados con 100 y 50 euros respectivamente.