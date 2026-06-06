Lesionado en una pierna un voluntario de Protección Civil durante la extinción de un incendio en Carbajosa (Salamanca)

SALAMANCA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un voluntario de Protección Civil de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca) ha resultado lesionado en una pierna mientras colaboraba en las labores de extinción de un incendio que se declaró en la localidad y que ya se encuentra controlado, según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112 y de la web de información sobre incendios de la Junta.

El incendio se ha declarado en torno a las 19.00 horas en una zona próxima al jardín botánico Prado de la Vega, en las afueras de Carbajosa de la Sagrada, junto a la calle Carpihuelo y la ronda SA-20. Según el 112, el incendio se produjo en vegetación, posiblemente por unas pelusas de chopo.

A lo largo de la intervención se ha solicitado asistencia sanitaria para un integrante de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de la localidad, que colaboraban en la extinción, el cual se había lesionado en una pierna tras sufrir una caída. Emergencias Sanitarias ha enviado una ambulancia para atenderle.

La Junta de Castilla y León ha dado por controlado el incendio a las 20.00 horas, mientras que el 112 ha recibido un total de 46 llamadas para avisar del mismo.