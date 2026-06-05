Leticia García asegura que las comisiones serán un reflejo de la estructura orgánica del Gobierno PP-Vox

VALLADOLID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Leticia García, ha asegurado este viernes que las comisiones parlamentarias que se creen en la XII Legislatura serán un reflejo de la estructura orgánica del futuro Gobierno PP-Vox que estará compuesto por dos vicepresidencias, la segunda sin cartera, y por diez consejerías, siete gestionadas por el PP y tres por Vox.

"Les puedo garantizar que todo será tratado en comisiones, me da igual que fueran en unas u en otras. Todo va a ser objeto de control", ha aseverado Leticia García que ha lanzado un mensaje de tranquilidad en el sentido de que la composición del futuro gobierno no va a suponer ninguna dificultad parlamentaria.

García ha realizado esta reflexión a preguntas de los periodistas respecto a la futura creación de las comisiones parlamentarias y su relación con la estructura del futuro Ejecutivo en el que, además de las diez consejerías que fija como máximo la ley, incluye una Vicepresidencia segunda para el PP sin cartera pero con competencias transversales en materias como vivienda, igualdad de oportunidades, despoblación y protección civil.

De hecho, Leticia García ha defendido que incluir esas materias en una Vicepresidencia supone dar "un rango importantísimo" a algunas las competencias que antes estaban en consejerías.

"Damos voz al Parlamento pero le hurtamos de hablar de los tres problemas fundamentales que tiene esta Comunidad Autónoma que es la ordenación del territorio, la despoblación y la vivienda en una consejería que no existe", ha ironizado por su parte Carlos Martínez que ha zanjado: "Diez consejerías, once nóminas".

Martínez ha reiterado que lo más grave es "querer hurtar el debate" del acuerdo y el consenso "en temas que tienen que ser de Comunidad" como los que se incluyen en la citada Vicepresidencia Segunda que gestionará el PP.

Dicho esto, ha reconocido que "con la que está cayendo" lo de menos sería la forma si los grupos consiguen un acuerdo para el control parlamentario fuera del "ordeno y mando permanente que es como le gusta trabajar al Partido Popular en todos los niveles". "Eso podría ser lo de menos, sería solventable, si existe una decisión o una voluntad política de generar y abrir cauces de participación", ha añadido para apelar a la esperanza.

Los procuradores de UPL, Alicia Gallego, y de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, también han criticado la estructura orgánica del futuro gobierno PP-Vox que el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Carlos Pollán, ha situado dentro de la legalidad. "Le puedo garantizar que el Gobierno que sale de ese pacto y todas las cuestiones que aparecen en ese pacto siempre será riguroso con el ordenamiento jurídico y con las disposiciones legales y desde luego que en esto no será distinto, igual que en todos los temas que se están siendo tan polémicos".