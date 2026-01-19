En libertad sin cargos los dos investigados por la caída de una mujer desde un tercer piso en Benavente (Zamora)

ZAMORA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los dos hombres investigados por la caída de una mujer de un tercer piso en Benavente (Zamora) han quedado en libertad sin cargos, según ha indicado la Subdelegación del Gobierno.

Los dos hombres están siendo investigados como supuestos autores de un delito de detención ilegal por impedir, supuestamente, a la mujer abandonar el piso por la puerta, algo que podría haber redundado en que la víctima se lanzara por la ventana. Los hechos ocurrieron el pasado viernes. La mujer relató en un primer momento que fue ella la que se lanzó por la ventana.

El hecho de que la víctima haya reconocido que fue ella misma la que se tiró hace que en principio quede descartada la agresión física o que alguno de los dos varones empujara a la víctima. La mujer se recupera desde el viernes en el Hospital de León.