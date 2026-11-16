En libertad después de robar en un bazar de Valladolid y agredir al propietario

Archivo - Sucesos.- En libertad un varón que amenazó con un cuchillo a su excuñado y se atrincheró en su vivienda en Valladolid - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha decretado la puesta en libertad de un hombre detenido por la Policía Nacional en Valladolid como presunto autor de un delito de robo con violencia tras sustraer varios artículos de un bazar y agredir al propietario cuando trataba de impedir que abandonara el local.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León en un comunicado recogido por Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 18.00 horas del pasado 13 de noviembre en un establecimiento comercial de la capital vallisoletana.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el individuo ocultó varios artículos entre sus prendas de vestir con la intención de salir del comercio sin abonarlos. Al percatarse de lo sucedido, el propietario del bazar se dirigió al cliente para reclamarle que devolviera los productos, momento en el que el varón reaccionó de forma violenta, empujándole y golpeándole en el rostro hasta ocasionarle una herida sangrante en el labio.

Tras recibir el aviso a través de la Sala Cimacc 091, varias dotaciones de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar.

Mientras unos agentes recababan información del dueño del establecimiento y datos sobre las características físicas y la vestimenta del presunto autor, otros iniciaron su búsqueda por las inmediaciones. Con los datos aportados, los policías localizaron e interceptaron a un hombre en las proximidades.

Durante el cacheo superficial de seguridad, los agentes hallaron en el interior de la mochila que portaba diversos artículos que posteriormente fueron reconocidos por el propietario como parte de los efectos sustraídos.

Tras confirmar que el hombre interceptado era la misma persona que había protagonizado la agresión en el interior del comercio, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de robo con violencia.

Por su parte, el responsable del bazar tuvo que ser trasladado al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, donde recibió asistencia médica por las lesiones sufridas.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido pasó a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su puesta en libertad