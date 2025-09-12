En libertad los dos detenidos en Valladolid por la policía por un presunto robo con fuerza de joyas

VALLADOLID, 12 EUROPA PRESS

La autoridad judicial ha puesto en libertad a los dos presuntos autores de un delito de robo con fuerza de joyas que fueron detenidos en Valladolid, en una operación conjunta de la Policía Nacional y Local, y a quienes se ocuparon distintas armas blancas e instrumental para la comisión de los robos, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

La detención se produjo durante la madrugada del pasado día 9 de septiembre cuando un disposotivo policial de Valladolid observó cómo un vehículo con dos hombres a bordo realizaba un giro prohibido en la Avenida de Salamanca. Una vez interceptado, los agentes localizaron en el registro tres navajas, varios destornilladores y botes de pegamento.

La sala CIMACC 091 alertó de que sobre uno de los dos individuos pesaba una requisitoria de averiguación de domicilio y paradero de la oficina SIRENE, unidad de cooperación encargada de coordinar y gestionar la información relativa a las alertas del Sistema de Información de Schengen (SIS), lo que dio paso a un registro más exhaustivo de los dos individuos y de su vehículo, momento en el que descubrieron en los asientos traseros una gran cantidad de monedas.

Los agentes desmontaron los paneles de las puertas traseras y localizaron en su interior un reloj Rolex en su correspondiente caja, un joyero con numerosas monedas antiguas, bombines de cerraduras fracturados, joyas, alianzas y piedras preciosas, así como una herramienta metálica de grandes dimensiones utilizada para la extracción de bombines de las cerraduras de las puertas.

También encontraron diversos pares de guantes, pasamontañas y otras herramientas que habitualmente se utilizan en robos con fuerza. Los dos hombres no dieron una explicación convincente a los agentes del origen de estos efectos, de ahí que fueran finalmente detenidos por un delito de robo con fuerza y trasladados, junto al vehículo, hasta dependencias policiales para su custodia y, al mismo tiempo, para poder realizar un registro más exhaustivo del turismo.

El Grupo de Investigación de Robos ha iniciado las pesquisas oportunas tendentes a determinar el origen de los efectos intervenidos. Los investigadores no descartan que los dos detenidos puedan estar relacionados con otros hechos delictivos que están siendo investigados.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.