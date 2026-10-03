En libertad dos hombres que robaron garrafas de aceite en un supermercado de Valladolid

Archivo - Sucesos.- Detenidos dos hombres por un robo con violencia en un supermercado de Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid, y posteriormente puesto en libertad, a dos hombres como presuntos autores de un robo con violencia en un supermercado del que intentaron sustraer ocho garrafas de aceite valoradas en 143,61 euros.

Los arrestos se produjeron durante la madrugada del 1 de octubre, momento en el que se trasladó a los implicados a dependencias policiales, si bien los hechos tuvieron lugar el 18 de septiembre, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

En la mencionada fecha, los empleados del establecimiento se percataron de la intención de los dos individuos de robar las garrafas de aceite y trataron de impedir la sustracción y recuperar los productos.

Durante la actuación se produjo un forcejeo entre uno de los empleados y uno de los presuntos autores, que consiguió poner en marcha el vehículo en el que finalmente los dos individuos abandonaron el lugar.

Los hombres huyeron del establecimiento del que consiguieron llevarse cuatro garrafas de aceite de las ocho que habían sustraído, ya que los trabajadores consiguieron recuperar las restantes. A raíz de los hechos se inició una investigación policial para esclarecer lo ocurrido e identificar a los presuntos responsables.

Durante el desarrollo de las diligencias, se consiguió identificar a dos personas como los presuntos autores por lo que los agentes realizaron las gestiones oportunas para proceder a su localización y detención.

Los dos presuntos autores fueron detenidos y tras la práctica de las correspondientes diligencias fueron puestos en libertad por estos hechos, si bien, tras ello, uno de los hombres volvió a ser detenido por otro robo.

El detenido fue acusado por el grupo especializado en hurtos de la Comisaría Provincial de Valladolid al tenerlo encartado en un hurto en el interior de un vehículo el pasado 6 de agosto, cuando aprovechó que un trabajador se encontraba descargando mercancía de su furgoneta para sustraer una mochila de su interior.

Finalmente, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su libertad.