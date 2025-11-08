En libertad dos hombres tras ser detenidos por robos con fuerza en vehículos y una nave en Valladolid

VALLADOLID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han quedado en libertad tras haber sido detenidos por la Policía Nacional de Valladolid por robos con fuerza en vehículos y una nave industrial de la capital vallisoletana.

El primero de los hechos tuvo lugar entre las 22.00 horas del día 12 de junio y las 09.00 del día siguiente, mientras el turismo se encontraba debidamente estacionado y cerrado en la Calle Arribes del Duero.

A su regreso, el propietario del vehículo observó que la ventanilla trasera izquierda había sido fracturada, accediendo así al interior del automóvil y tras una inspección visual el denunciante constató que la guantera estaba abierta, el habitáculo revuelto y que el maletero había sido registrado, al encontrarse objetos fuera de su ubicación habitual.

En el asiento trasero permanecía un bolso, si bien se había producido la sustracción de diversos efectos personales, entre ellos: el Documento Nacional de Identidad, su permiso de conducir, la tarjeta sanitaria del SACYL, dos tarjetas de crédito, 50 euros en efectivo y un equipo de sonido.

Las investigaciones policiales permitieron relacionar este hecho con otro robo con fuerza en vehículo ocurrido en fechas y zona próximas, por el que el mismo individuo ya había sido detenido el pasado 1 de octubre de 2025, tras fracturar una ventanilla para acceder al interior.

Finalmente, en la mañana del día 3 de noviembre, se procedió a la detención del presunto autor quien quedó en libertad tras pasar a disposición de la autoridad judicial, según ha informado la Policía Nacional a través de un comunicado.

NAVE INDUSTRIAL

En cuanto al segundo detenido los hechos se remontan al 20 de septiembre, cuando un ciudadano denunció el acceso no autorizado a una nave sin uso de su propiedad, ubicada en Valladolid.

En su interior se hallaron colchones y ropa ajenos, así como una caravana que no era de su propiedad, de la que aparentemente se habían sustraído diversos efectos.

Al día siguiente, una mujer denunció el forzamiento de su remolque, que se encontraba dentro de esa misma nave, ya que el cristal de una ventana delantera derecha había sido fracturado, y del interior fueron sustraídos efectos valorados en 3.000 euros.

Ambos hechos están interrelacionados, al encontrarse el remolque de la denunciante en el interior de la nave referida, por lo que los agentes iniciaron las labores de investigación que permitieron identificar al varón que había forzado el perímetro de un descampado y accedido a una caravana, de la que se echaban en falta vajilla, cubertería y cortinas, grabando una requisitoria de búsqueda sobre este individuo.

En la mañana del 3 de noviembre, agentes de Policía Nacional que realizaban labores de paisano en el barrio de Pajarillos observaron a un individuo con aspecto desaliñado que portaba dos bolsas con herramientas.

Al ser requerido, manifestó no portar documentación alguna, por lo que fue trasladado a comisaría para su identificación. Una vez realizada dicha identificación, se comprobó que el varón estaba implicado en el robo con fuerza referido, por lo que se procedió a su detención como presunto autor de un delito de robo con fuerza.

El detenido cuenta con 14 detenciones previas, entre ellas una por robo con fuerza en las cosas el pasado 1 de octubre de 2025. El detenido fue puesto en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.