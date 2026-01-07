En libertad dos jóvenes detenidos tras una persecución por Valladolid para dar con el autor de un robo por tirón

Dos coches de la Policía Nacional de Valladolid. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid han detenido, y posteriormente puesto en libertad, a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, por un delito de resistencia y desobediencia tras darse a la fuga cuando las autoridades intentaban localizar al autor del robo de un bolso mediante tirón, ya que uno de ellos coincidía con la descripción.

Las detenciones se produjeron en la madrugada del día 6 de enero, después de que sobre las 23.00 horas del 5, el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 pusiese sobre aviso a la Sala CIMACC 091 de que se había producido un robo mediante tirón a un matrimonio en la calle Doctor Sánchez Villares.

Según ha señalado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press, un individuo había arrancado el bolso a la mujer y se había dado a la fuga con un teléfono móvil, dinero en efectivo, documentación y las llaves del domicilio de la víctima.

La pareja dio la descripción física del autor, así como la vestimenta que llevaba, de manera que las dotaciones de Policía Nacional pertenecientes al Grupo de Atención al Ciudadano que se encontraban de servicio para la prevención de hechos delictivos iniciaron una batida por las inmediaciones para dar con el presunto autor.

Poco tiempo después, una dotación con agentes de paisano localizó a un grupo de cuatro jóvenes, uno de ellos sobre un patinete eléctrico, en la vía pública. Dado que uno de los jóvenes coincidía plenamente con la descripción del robo, los agentes se identificaron y les dieron el alto.

Al ser requeridos, los cuatro individuos se dieron a la fuga inmediatamente en direcciones distintas por lo que se inició la persecución de los mismos.

Así, dos de los individuos lograron eludir la acción policial, si bien los otros dos finalmente fueron interceptados por los policías tras una persecución por varias calles.

Uno de los jóvenes era el que iba sobre un patinete y en su huida llegó a poner en peligro la integridad física de varios viandantes con los que se cruzó y la de los agentes que querían darle el alto. Este individuo era el que a su vez coincidía plenamente con la descripción del autor del tirón.

Por todo esto, los agentes de Policía Nacional procedieron a la detención de los dos jóvenes como presuntos autores de un delito de resistencia y desobediencia. Uno de los dos detenidos era un menor, y tras poner en conocimiento de la Fiscalía de Menores su detención, se dispuso que se hiciera cargo de él su padre, quien se desplazó a la Comisaría Provincial.

El otro detenido fue oído en declaración y tras trasladar las diligencias de lo ocurrido al Grupo de Investigación pertinente, que determinará si participó en el robo con violencia, fue puesto en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido para ello.

El atestado policial con lo instruido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.