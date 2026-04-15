En libertad dos multirreincidentes tras robar en una farmacia de Valladolid utilizando a un bebé

Agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer, con numerosos antecedetes policiales, han sido puestos en libertad tras ser detenidos el pasado 10 de abril después de robar productos en una farmacia de Valladolid valorados en más de 400 euros y que depositaron en un carrito donde llevaban a un bebé.

Fue la responsables del establecimiento la que denunció en dependencias policiales que el pasado día 03 de abril había accedido una pareja a la farmacia y, mientras esperaban a ser atendidos, sustrajeron numerosos artículos ocultándolos en un carrito de bebé en el que llevaban a un menor, señalan desde la Comisaría Provincial a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Al día siguiente esta misma pareja volvió al local a última hora, y nuevamente sustrajeron más artículos valiéndose de un momento de despiste de una dependienta. El valor total de los artículos sustraídos ascendió a 418,25 euros.

Al tener conocimiento de los hechos, los investigadores del Grupo de Hurtos de la Policía Nacional visionaron las grabaciones de seguridad del establecimiento, en las que se apreciaba claramente como actuaba la pareja de delincuentes.

Mientras los trabajadores de la farmacia estaban ocupados, uno de los dos vigilaba, y el otro se aproximaba a los mostradores y estantes y se hacía con los productos que hubiera a su alcance, para luego ocultarlos en el interior del carrito de bebé.

Los agentes de Policía Nacional consultaron las bases de datos policiales y tras diferentes pesquisas identificaron plenamente a la pareja, a quienes les constaban múltiples antecedentes por hechos delictivos. En concreto el hombre había sido detenido hasta 15 veces por la Policía Nacional y su mujer en 19 ocasiones.

En la mañana del día 10 de abril, agentes de Policía Nacional procedieron a la detención, como presuntos autores de un delito de hurto continuado, de la mujer y del hombre, a quienes tomaron declaración en las dependencias del Grupo de Hurtos de Parquesol, para posteriormente quedar en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sean requeridos para ello. El atestado policial instruido y sus conclusiones se han trasladado a la autoridad judicial competente.