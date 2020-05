En libertad dos de los nueve detenidos en la operación contra la banda del BMW al no solicitar prisión el fiscal

VALLADOLID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid en funciones de guardia ha acordado la libertad de dos de los nueve detenidos como supuestos integrantes de la banda del BMW una organización dedicada al robo de vehículos y en establecimientos comerciales.

El fiscal no ha solicitado la prisión, por lo que el juez no puede acordar el encarcelamiento si no lo solicita el Ministerio Público o cualquier otra acusación, señala desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León a través de un comunicado remitido a Europa Press.

El magistrado se inhibirá en favor de instrucción 6, que es el juzgado que instruye las diligencias contra la conocida como banda del BMW.

Los dos quedan investigados en una causa que está abierta por robo con violencia, robo con fuerza, organización criminal y daños.

A uno de ellos se le imputa también un delito contra la indemnidad sexual de una menor.

Además, el Juzgado de Instrucción 1 ha recibido esta mañana a otros tres varones arrestados por la Policía Nacional. Para uno de los detenidos ha ordenado prisión provisional, comunicada sin fianza. Los otros dos han quedado en libertad. Los tres están investigados en una causa abierta por robo y organización criminal.