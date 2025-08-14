En libertad dos personas a las que se les imputa robos de perfumes valorados en 900 euros en Valladolid

VALLADOLID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer se encuentra en libertad con cargos después de que fueran detenidos el pasado martes por un robo de perfumes valorados en 430 euros y a los que se les imputa otro ocurrido días antes, también de colonias, por valor de 463 euros.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado martes a los encausados tras ser sorprendidos sustrayendo productos de perfumería en un establecimiento comercial ubicado en el Paseo Zorrilla de Valladolid.

Los hechos ocurrieron a las 14.30 horas del citado día. Fue el personal de seguridad del establecimiento el que retuvo a las personas cuando se dieron cuenta que habían robado tres perfumes valorados en 430 euros.

Cuando llegaron los agentes, el vigilante de seguridad relató a los policías que los sospechosos habían desactivaban las alarmas de los productos y los habían introducido en el bolso de mano de la mujer.

Al percatarse de que estaban siendo seguidos por el personal de seguridad, los individuos abandonaron los perfumes e intentaron huir del establecimiento, siendo interceptados antes de lograrlo.

Los agentes de Policía Nacional tras proceder a su identificación y comprobar que no portaban más efectos ocultos les informaron de su detención por un delito de hurto.

Además, tras gestiones realizadas por el grupo investigador especializado en hurtos, se les ha imputado a los mismos autores otro hecho similar ocurrido el pasado 4 de agosto en el mismo establecimiento, en el que sustrajeron cuatro perfumes valorados en 463,85 euros.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial que ha determinado su libertad.