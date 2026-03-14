En libertad dos personas tras robar 120.000 euros en herramientas de una nave industrial de Valladolid

Archivo - Un coche de la Policía Nacional. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre y una mujer, posteriormente puestos en libertad, por su presunta implicación en un robo con fuerza de herramientas por valor de 120.000 euros en una empresa ubicada en el polígono industrial de San Cristóbal, en Valladolid.

Los autores accedieron entre los días 6 y 9 de marzo al interior de la nave practicando un agujero en una de las paredes laterales, modalidad conocida como "butrón", y sustrajeron una gran cantidad de herramientas valoradas en 119.500 euros.

El responsable de la empresa presentó denuncia el pasado 9 de marzo en dependencias de la Policía Nacional de Valladolid, tras percatarse de los daños y del importante volumen de material sustraído.

Así, la investigación fue asumida por el Grupo VI de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid, especializado en este tipo de ilícitos, que situó las herramientas en un local del polígono industrial de La Cistérniga.

Tras solicitar el correspondiente mandamiento judicial, se llevó a cabo un registro el 12 de marzo y se localizó en el interior del inmueble la totalidad del material sustraído. El local es propiedad del principal sospechoso, cuya detención se produjo ese mismo día a las 14.30 horas.

Asimismo, la investigación permitió determinar que la pareja del detenido también mantenía relación con los hechos, por lo que fue arrestada el 13 de marzo como presunta autora de un delito de encubrimiento, si bien tras prestar declaración, quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida.

PLANIFICACIÓN

El método empleado, la apertura de un agujero en una pared para acceder al interior sin utilizar los accesos principales, requiere estudio previo del edificio, planificación y reparto de funciones, ha señalado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Por ello, la operativa observada en este caso confirma la existencia de un grupo organizado, con estructura definida y división de tareas, orientado a cometer robos en naves donde se manipula cobre y herramientas de alto valor.

Además, la investigación conecta este robo con otro de características idénticas ocurrido en la madrugada del 23 de febrero en el polígono industrial El Montalvo, en Salamanca.

En aquel caso, los autores emplearon dos vehículos, una furgoneta y un turismo, y sustrajeron material de cobre y metal valorado en 7.500 euros.

Por otro lado, la Policía Nacional ha precisaod que, además del valor de las herramientas robadas en Valladolid, el informe de repercusión operativa elaborado por la empresa recoge un perjuicio económico superior a 2 millones de euros, derivado de la paralización de obras, cancelación de trabajos, retrasos en plazos contractuales y riesgo de penalizaciones.

La investigación continúa abierta para determinar la posible participación de más personas en este grupo criminal especializado, mientras la detenida ya ha quedado en libertad y el varón, que ha pasado a disposición de la autoridad judicial este sábado, también.