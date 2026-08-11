En libertad, a la espera de la investigación, el camionero implicado en el siniestro mortal en Sardón (Valladolid)

VALLADOLID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha señalado este martes que el camionero implicado en el accidente de tráfico en el que un varón perdía la vida en la carretera N-122 a su paso por Sardón de Duero (Valladolid), que fue detenido el lunes, ha quedado en libertad a la espera de conocer las conclusiones de la investigación.

En declaraciones a los medios de comunicación, Canales ha dado el pésame a la familia del varón de 31 años, vecino de Peñafiel, fallecido en la madrugada de este lunes en el siniestro de tráfico en la N-122.

Tras la detención del camionero que conducía el vehículo contra el que colisionó el turismo en el que viajaba el fallecido, Canales ha precisado que el varón pasó a disposición judicial y ha comunicado que ya ha quedado en libertad a la espera de las conclusiones de la investigación.

"Pero según todos los indicios se produjo por una muy grave imprudencia del camionero, que resultó en que el vehículo de esta persona acabase por debajo del remolque del camión", ha apuntado Canales.

Ese hecho, ha considerado el subdelegado, es "independiente" de si esta vía es "una autovía o una carretera de alta capacidad" porque "una imprudencia como ésta puede originar lamentablemente un suceso tan fatal".

Esa mención de Canales hacía referencia a la explicación de que ese tramo de la N-122, que se mantiene como carretera convencional con un carril en cada sentido, pronto será sustituida por la autovía de nuevo trazado, la A-11, en la que se inaugurará un tramo de 29 kilómetros el próximo 24 de agosto.

El subdelegado ha recordado que se trata de "una reivindicación" y un proyecto que se baraja "desde hace 30 años" y con el actual Gobierno de España "por fin va a poner en funcionamiento un buen tramo de esa autovía".

Canales ha matizado que este trayecto "podría haber estado ya abierto", pero ha habido una "oposición" por parte de la Junta de Castilla y León y de la Diputación de Valladolid que "con motivos razonados" han "dilatado algo" la apertura ya que se debe desvíar el tráfico en parte por dos tramos de carreteras autonómicas y provinciales.

"No querían asumir un gran flujo de tráfico y ha habido que hacer algunas reformas para que intentar que ese tráfico que va a absorber a partir del día 24 la autovía sea sólo tráfico local que da servicio a los municipios del entorno, por ejemplo, Pesquera o Valbuena de Duero", ha detallado.

El uso del nuevo tramo, que estará limitado por el momento a turismos, "aligerará algo la carga de la N-122" si bien los camiones tendrán que continuar por el trazado de carretera convencional.

También consideran que el hecho de que para utilizar el nuevo tramo de autovía haya que realizar el desvío por tramos de carreteras autonómicas y comarcales se va a "disuadir" al tráfico de largo recorrido.