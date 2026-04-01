En libertad tras estafar más de 37.000 euros en Palencia al simular ventas y alquileres de viviendas

PALENCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 44 años se encuentra en libertad con cargos en Palencia tras ser detenido por ser el autor de once presuntos delitos de estafas inmobiliarias, en procesos de alquiler y compra-venta de viviendas que no estaban disponibles.

El detenido, con más de 18 años de experiencia en el sector inmobiliario, abrió en septiembre de 2024 una oficina en la capital junto a un socio. De esta forma, se valió de su trayectoria y sus conocimientos en el sector para engañar a clientes que buscaban comprar o alquilar una vivienda en la ciudad.

El investigado solicitaba importantes sumas de dinero bajo conceptos de arras, fianzas o anticipos, para llegar incluso a exigir pagos en efectivo sin ningún tipo de respaldo documental por viviendas que se encontraban habitadas por sus legítimos moradores.

A raíz de la investigación, se han identificado pagos realizados por los perjudicados desde agosto de 2025.

El importe total denunciado hasta la fecha asciende a 37.765 euros, si bien es previsible que esta cifra aumente conforme se identifiquen nuevas víctimas.

Las investigaciones policiales han determinado la responsabilidad penal del presunto autor, quien tras ser puesto en el día de ayer a disposición judicial, quedó en libertad con cargos.

El Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Palencia continúa con las gestiones para el total esclarecimiento de los hechos. El objetivo principal es recuperar fondos que permitan el resarcimiento de los perjudicados, así como identificar a otras posibles víctimas del engaño.