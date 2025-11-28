En libertad un hombre con 46 antecedentes policiales tras ser detenido por siete robos en vehículos en Valladolid

Archivo - Suc.-Detenido en Valladolid por empujar a un hombre que se fracturó el cúbito y radio tras una discusión de tráfico - SUBDELEGACIÓN - Archivo

VALLADOLID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre con 46 antecedentes policiales ha quedado en libertad después de haber sido detenido en Valladolid como presunto autor de siete delitos de robo con fuerza en interior de vehículo que tuvieron lugar a lo largo del mes de marzo.

Estos robos fueron denunciados en dependencias de la Policía Nacional por las respectivas víctimas y en todos coincidía el mismo modus operandi, que consistía en que el ladrón fracturaba una de las ventanillas traseras para acceder al interior del vehículo, y así poder llevarse los objetos que hubiera.

Los investigadores localizaron varios de los objetos sustraídos que fueron reintegrados a sus respectivos dueños una vez que se acreditó su procedencia ilícita, según ha informado la Policía Nacional a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Las inspecciones técnico oculares apuntaban a la identidad de este varón, por lo que los agentes se pusieron tras su pista para detenerlo.

El hombre es conocido de la Policía Nacional por constarle 46 antecedentes policiales. La búsqueda de este individuo ha finalizado con su detención en Valladolid en la mañana del día 26 de noviembre, tras ser imputado como presunto autor de siete delitos de robo con fuerza en interior de vehículo.