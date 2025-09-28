En libertad un hombre tras falsificar la ITV de un vehículo interceptado en Valladolid

VALLADOLID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional han detenido, y posteriormente puesto en libertad, a un hombre como presunto autor de un delito de falsificación de documentos, en concreto la ITV de un vehículo, el cual fue interceptado en las inmediaciones de la Avenida Ramón y Cajal en Valladolid.

Las autoridades tuvieron conocimiento de los hechos tras localizar un indicativo de la Policía Nacional en labores preventivas de seguridad ciudadana a un vehículo rotulado ocupado por cuatro personas que suscitó sus sospechas, por lo que decidió darle el alto e identificar a sus ocupantes.

Así, los agentes identificaron a los ocupantes y observaron que el vehículo no tenía la pegatina de la ITV en la luna delantera, por lo que consultaron a través de la sala CIMACC 091 las bases de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Este organismo confirmó que el turismo carecía de ITV, por lo que se solicitó la presencia de una dotación de Policía Municipal al objeto de sancionar al conductor, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

A su vez, el conductor manifestó que tenía en vigor la ITV y mostró a los policías una hoja adicional de la misma, pero los agentes observaron que el documento daba validez hasta mayo del 2024 y el sello había sido manipulado para resultar coincidente con la matrícula del turismo.

Asimismo, los agentes fueron informados desde la estación de ITV de que el vehículo interceptado no había pasado la inspección allí y, además, los policías comprobaron que había otro sello que establecía fecha de validez de la ITV hasta enero de 2026 de una estación de Madrid que resultó ser inexistente.

Por todo ello, los agentes de Policía Nacional detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de falsificación de documentos, por lo que fue trasladado a dependencias policiales, donde se dio continuidad a las diligencias y se le tomó declaración, mientras el vehículo quedó debidamente estacionado en el lugar donde fue interceptado.

Tras finalizar las diligencias policiales el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.