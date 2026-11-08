Libertad para un hombre interceptado en Valladolid con 1,5 kilos de hachís en su vehículo

En libertad un hombre que transportaba 10.943 euros de hachís en su vehículo en Valladolid. - POLICÍA NACIOANL

VALLADOLID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Valladolid ha detenido, y posteriormente puesto en libertad, a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública tras ser interceptado cuando trasportaba en su vehículo 1.550 gramos de hachís, distribuidos en 15 paquetes y envasados al vacío, con un valor estimado de 10.943 euros en el mercado ilícito.

Los hechos tuvieron lugar en la noche del 4 de noviembre sobre las 21.10 horas, cuando agentes uniformados y en furgoneta policial rotulada realizaban labores de prevención y seguridad, según ha trasladado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante el servicio, los agentes observaron un turismo cuyo conductor, al percatarse de la presencia policial, realizó una maniobra brusca para estacionar el vehículo que levantó las sospechas de los agentes y, por ello, se aproximaron al coche para identificar a su ocupante.

Una vez comprobada su identidad, los policías registraron el turismo en presencia del conductor y así localizaron en el asiento trasero una mochila negra que contenía tres bolsas de plástico envasadas al vacío.

En el interior de las bolsas localizaron 15 paquetes, cada uno de ellos con una pegatina con un holograma identificativo, que sumaron 1.550 gramos de una sustancia vegetal que, por sus características, podría ser hachís.

Por la cantidad hallada, los agentes procedieron a la detención del conductor como presunto autor de un delito contra la salud pública, así como trasladaron el vehículo a dependencias policiales para realizar una inspección más exhaustiva.

Con la ayuda de la Unidad de Guías Caninos, en una inspección más minuciosa del vehículo, se localizaron escondidos en un habitáculo 1.500 euros, que fueron intervenidos.

Las sustancias han sido sometidas en dependencias policiales a la prueba del 'drogo-test' con resultado positivo a resina de cannabis, más conocida como hachís.

Según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes (OCNE), en el segundo semestre de 2026 los 1.550 gramos intervenidos alcanzarían un valor en el mercado ilícito de 10.943 euros.

Una vez concluidas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, quien acordó su puesta en libertad.