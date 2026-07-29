En libertad un imputado por ocho robos con fuerza en establecimientos hosteleros de Valladolid

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VALLADOLID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha puesto en libertad a un varón imputado por ocho robos con fuerza en establecimientos hosteleros de Valladolid tras ser detenido después de ejecutar uno de estos delitos en un bar de la calle Arca Real.

La detención se produjo en la madrugada del 27 de julio, cuando agentes de la Policía Nacional acudieron a un bar situado en la calle Arca Real tras recibir un aviso en la Sala CIMACC 091 sobre un posible robo en curso, después de que un ciudadano escuchara ruidos compatibles con la fractura de un cristal.

A la llegada de dos indicativos policiales, los agentes comprobaron que la reja de la puerta de entrada se encontraba arrancada y depositada en la acera, mientras que el cristal de la puerta estaba fracturado.

En el interior del local observaron que una máquina tragaperras estaba forzada, con una tolva caída en el suelo, lo que evidenciaba la manipulación para sustraer su contenido.

Instantes después, se recibió nueva información en la que se indicaba que dos individuos habían huido a la carrera momentos antes de la llegada de los agentes.

Mientras dos policías permanecían en el establecimiento para asegurar el interior y realizar una inspección, otros dos agentes se dirigieron hacia la zona de huida señalada con el fin de localizar a los presuntos autores.

Así, los agentes que patrullaban por la calle General Shelly observaron a un varón que caminaba apresuradamente hasta la esquina con el Paseo Arco de Ladrillo, donde fue interceptado.

Paralelamente, los agentes que permanecían en el establecimiento localizaron un teléfono móvil caído junto a la puerta de entrada y al comprobar los datos, estos coincidían con la identidad del varón que los otros policías habían interceptado, por lo que procedieron a su detención como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas.

Por otro lado, pese a las batidas realizadas por la zona, no fue posible localizar al segundo individuo implicado en los hechos, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

De forma paralela a esta intervención, el Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid ha desarrollado desde primeros de año una investigación sobre una serie de robos con fuerza cometidos en establecimientos de hostelería de la ciudad.

Tras las primeras gestiones, los agentes detectaron que todos los hechos presentaban un mismo modus operandi, así como detalles coincidentes que apuntaban a que la autoría podría recaer en una sola persona.

Los siete robos investigados se han producido desde febrero del presente año y, tras el análisis de los indicios, se ha determinado que el detenido en el robo en la calle Arca Real es el presunto autor de todos ellos.

Los investigadores han podido establecer un patrón de actuación reiterado: todos los robos se cometían en horario nocturno, principalmente en bares y establecimientos de hostelería. En la mayoría de los casos el autor atacaba el bombín de las cerraduras, empleaba taladros o recurría a la fractura.

Una vez en el interior, el autor forzaba máquinas tragaperras, máquinas de tabaco y cajas registradoras para apoderarse del dinero. Además, el varón utilizaba guantes y prendas que cubrían su rostro, como cuellos altos y capuchas.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales para el trámite del atestado, en el que se le imputan un total de ocho robos con fuerza. Posteriormente fue puesto a disposición judicial, que decretó su libertad.