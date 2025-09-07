En libertad un joven tras amenazar con cuchillos y golpear a la persona que lo acogió en Valladolid

Archivo - Sindicato policial denuncia que los delitos violentos en Madrid rondan el millar en un semestre, récord en una década - POLICIA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid, y posteriormente puesto en libertad, a un joven de 22 años que golpeó y después amenazó con cuchillos a la persona que lo acogió en su domicilio por razones humanitarias.

La detención se llevó a cabo el pasado 5 de septiembre por los delitos de lesiones graves y amenazas, si bien los hechos tuvieron lugar el 28 de agosto y fueron puestos en conocimiento de las autoridades el 4 de septiembre, cuando la víctima interpuso una denuncia en la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Valladolid.

El denunciante, que conocía al agresor desde que este era niño, accedió hace cuatro meses a ofrecerle alojamiento temporal, junto a su pareja, ante la complicada situación que ambos atravesaban. Sin embargo, la convivencia se tornó insostenible debido al comportamiento agresivo, negligente y violento del varón, quien no colaboraba en las tareas del hogar y reaccionaba con violencia ante cualquier reproche, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

En este contexto, la agresión tuvo lugar en la noche del 28 de agosto, alrededor de las 23.00 horas, cuando el joven accedió al domicilio tras llamar al timbre, como venía haciendo desde que perdió la llave del portal.

Al ser instado por el denunciante a recoger una copia nueva de la llave, reaccionó con mucha agresividad, causó destrozos en la vivienda y profirió amenazas al propietario, a quien después agredió en su habitación con golpes en el rostro y amenazó con dos cuchillos que llegó a colocar en el cuello de la víctima mientras lo empujaba contra la cama.

El denunciante logró salir del domicilio tras convencer al agresor de que estaba gravemente herido, con una profunda herida sangrante en la muñeca izquierda.

Tras ello, se dirigió primero al Centro de Salud de La Pilarica, donde fue derivado al Hospital Clínico Universitario, y posteriormente ingresado en el Hospital Río Hortega para ser intervenido quirúrgicamente por lesiones maxilofaciales.

Ante estos hechos, los agentes de la Policía Nacional iniciaron gestiones para la identificación y localización del varón, quien finalmente fue detenido el 5 de septiembre a primera hora de la mañana. Una vez fue puesto a disposición judicial se decretó su libertad.