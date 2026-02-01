En libertad un joven tras dar un cabezazo en la cara a un policía en un local de apuestas de Valladolid

Archivo - Sucesos.- Detenida por sustraer ropa valorada en más de 500 euros en un establecimiento comercial de Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un joven ha quedado en libertad tras haber sido detenido por propinar un cabezazo en la cara a un agente de la Policía Nacional después de golpear varias máquinas y amenazar a los clientes de un local de apuestas de Valladolid.

Los hechos ocurrieron en la noche del 30 de enero en un local de apuestas de Valladolid, donde había saltado la alarma de atraco de pulsador. Al tener conocimiento de esta alarma, la Sala CIMACC 091 comisionó un indicativo policial uniformado al lugar.

Rápidamente se personó allí un radio patrulla del Grupo de Atencion al Ciudadano que se entrevistó con una mujer responsable del local, que relató a los agentes que habían accedido al interior del establecimiento dos jóvenes, quienes a su parecer mostraban síntomas de embriaguez e insultaron y molestaron a otros clientes.

Cuando estos jóvenes pidieron bebidas alcohólicas en la barra, la responsable del local se negó a servirlas y les pidió que se marcharan, momento en el que los se negaron y empezaron a golpear las máquinas de apuestas y a insultar y amenazar a todos los presentes.

Debido al "profundo temor" que sintió la mujer, llegó a pulsar incluso la alarma de atraco para que acudieran rápidamente dotaciones policiales al lugar, han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En el lugar, los agentes se entrevistaron con los dos jóvenes a quienes convencieron de que abandonaran el local, y una vez en la calle, procedieron a su identificación.

Uno de ellos mostró en todo momento una "hostilidad manifiesta" hacia los agentes al desobedecer constantemente sus indicaciones, y escalando en agresividad por momentos.

Además, propinó un cabezazo en el rostro a uno de los policías, por lo que tuvo que ser reducido por los agentes, no sin antes agredirles a ambos en el forcejeo.

Fue entonces cuando los agentes procedieron a la detención del joven como presunto autor de un delito de atentado contra agente de la autoridad y a su traslado a calabozos de dependencias policiales para su custodia.

El varón ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.