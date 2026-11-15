Libertad para una mujer detenida tras amenazas a su familia, daños y resistencia a la Policía en Valladolid

Archivo - Sucesos.- Detenido un varón en Valladolid por clavar un cuchillo a otro en el muslo - POLICÍA MUNCIPAL DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Valladolid ha detenido, y posteriormente puesto en libertad, a una mujer que protagonizó dos incidentes que culminaron con su detención como presunta autora de delitos de daños, amenazas y resistencia o desobediencia a agentes de la autoridad, tras amenazar de muerte a sus familiares y causar altercados en un establecimiento, entres otros incidentes.

Los hechos tuvieron lugar la noche del 12 de noviembre y la madrugada del día siguiente en el barrio de Las Delicias, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

La primera intervención se llevó a cabo sobre las 23.30 horas, cuando una patrulla policial fue requerida para acudir a un inmueble tras producirse un altercado de carácter familiar.

Según manifestó uno de los residentes a los agentes, una mujer, familiar suya, había accedido al interior de la finca y, después de golpear la puerta de su vivienda, le había amenazado de muerte a él, a su esposa y a sus hijos.

La discusión continuó en el portal del edificio, donde presuntamente la mujer fracturó el cristal de la puerta principal de acceso antes de abandonar el lugar.

A su llegada, los agentes se entrevistaron con el familiar afectado y con el presidente de la comunidad de propietarios, quien manifestó su intención de denunciar los daños ocasionados en el inmueble.

Tras ello, a las 01.20 horas de la madrugada del 13 de noviembre, los agentes fueron comisionados a un establecimiento del mismo barrio, donde una mujer provocó problemas y trató de forma agresiva a otros clientes.

Los policías comprobaron que se trataba de la misma persona que había protagonizado el incidente familiar horas antes tras identificarla, proceso al que la mujer se opuso a los agentes, mientras adoptó una actitud cada vez más agresiva.

Durante las labores de identificación, la autora profirió insultos a los agentes, intentó escupirles, realizó gestos amenazantes con intención de agredirles y desatendió reiteradamente las indicaciones policiales.

Ante esta situación, los agentes procedieron a su detención como presunta autora de delitos de daños, amenazas y resistencia o desobediencia a agentes de la autoridad.

Finalmente, una vez terminadas las diligencias policiales, la detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad.