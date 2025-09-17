En libertad una mujer que forcejeó con un octogenario para robarle 50 euros en Valladolid

Archivo - Sucesos.-Se hace pasar por electricista para robar en tres viviendas de Valladolid hasta 133.000 euros en joyas y dinero - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juez ha decretado libertad con cargos para una mujer detenida ayer en Valladolid después de forcejear y herir a un varón de 89 años al que robó un billete de 50 euros después de que éste le diera cinco euros para comer.

Los hechos se produjeron en la calle Pérez Galdós, a la que acudió una patrulla de agentes de la Policía Nacional después de que le avisaran de que se estaba procediendo un forcejeo entre un anciano y una mujer que había pretendido robarle.

A la llegada de los policías fueron requeridos por varios viandantes testigos de los hechos, y se entrevistaron con la víctima. El anciano relató a los agentes como había sacado dinero en un cajero y cuando terminó le abordó una mujer, que le pidió dinero para un bocadillo con el pretexto de tener mucha hambre.

La víctima accedió y le dio un billete de cinco euros, lo que la mujer aprovechó como pretexto para agradecérselo de manera muy efusiva, darle abrazos y así poder sustraerle la cartera donde el anciano tenía otro billete de 50 euros que había sacado del cajero.

Cuando se dio cuenta de lo que la mujer pretendía, se inició un forcejeo entre ambos, arrebatándole por la fuerza finalmente la mujer la cartera y ocasionándole un corte en la mano a la víctima por la que sangraba profusamente. La mujer se hizo con el billete y lo ocultó entre sus ropas. Pese a que intentó huir, fue en ese momento cuando llegó la dotación policial impidiéndoselo.

Una agente, tras haber recabado los datos de los testigos, procedió al cacheo de la mujer, que manifestaba que no tenía ningún dinero, y encontró escondido entre sus ropas el billete robado. Los agentes procedieron a la detención de la mujer como presunta autora de un delito de robo con violencia y a su traslado a dependencias policiales.

Los agentes solicitaron un indicativo sanitario para atender a la víctima, que procedió a su traslado al Hospital Clínico de Valladolid para suturarle la herida que presentaba.

Posteriormente en la fase documental, la detenida fue informada de su imputación como presunta autora de un delito de lesiones, a consecuencia de la herida que presentaba la víctima. La mujer fue puesta a disposición de la autoridad judicial que decretó su libertad.