En libertad un multirreincidente por robar una mochila y usar una tarjeta sutraída en un estanco de Valladolid

Vehículo de la Policía Nacional. - COMISARÍA PROVINCIAL

VALLADOLID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón se encuentra en libertad después de ser detenido por robar una mochila y utilizar la tarjeta sustraída de la víctima para comprar en un estanco de Valladolid productos por valor de 76 euros.

El encausado se enfrenta a presuntos delitos de robo y estafa, según informa la Comisaría Provincial a través de un comunicado. El perjudicado, un trabajador del sector de la construcción, manifestó que el pasado 2 de julio había dejado su mochila en la parte superior del andamio donde realizaba labores profesionales.

A media mañana, comprobó que la mochila ya no se encontraba en el lugar, constatando la sustracción de su cartera, documentación personal y diversos efectos. Al percatarse del robo, procedió de inmediato al bloqueo de sus tarjetas bancarias.

Posteriormente, al revisar los extractos de la tarjeta sustraída, observó que personas desconocidas habían realizado dos compras en un estanco por un importe total de 76 euros.

Las gestiones practicadas por los agentes permitieron la identificación plena de un varón como presunto autor de los hechos, motivo por el cual se interesó su búsqueda y detención.

En la mañana del 31 de julio, una dotación policial que patrullaba la zona de calle Cuclillo observó a un individuo cuyas características coincidían con las del varón investigado.

Los agentes tenían constancia de que sobre él pesaba una orden de Búsqueda y Detención, y lo reconocieron al tratarse de una persona con 44 detenciones policiales anteriores.

El varón fue trasladado a dependencias policiales para la tramitación de las diligencias oportunas y, posteriormente, puesto a disposición judicial, que ha decretado su libertad.