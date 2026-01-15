En libertad un multirreincidente tras ser detenido como autor de cuatro robos en vehículos en Valladolid

Imagen de recurso de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un varón, delincuente habitual con 14 detenciones en su historial, ha quedado en libertad después de ser detenido como presunto autor de cuatro delitos de robo con fuerza, dos de ellos en grado de tentativa, cometidos en el interior de vehículos en la ciudad de Valladolid en los meses de noviembre y enero.

Según han informado fuentes de la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press, agentes motoristas detuvieron al varón el pasado martes 13 de enero como presunto autor de cuatro delitos de robo con fuerza en interior de vehículo, dos de ellos en grado de tentativa.

Los robos fueron denunciados en dependencias de la Policía Nacional en Valladolid, tres de ellos cometidos el pasado mes de noviembre de 2025 y uno este mismo mes de enero.

Las denuncias fueron puestas en conocimiento de los investigadores del Grupo II de la Comisaría de distrito Valladolid-Delicias, que iniciaron las gestiones tendentes a determinar la identidad del presunto autor o autores. Fruto de esa investigación pudieron determinar sin duda, tanto por el modus operandi como por la zona de los robos así como por otras pesquisas policiales, que el presunto autor era un delincuente habitual, al que le constan 14 detenciones consultadas las bases de datos policiales.

Una pareja de agentes de la Policía Nacional a bordo de motos rotuladas con distintivos, que se encontraban en partrulla para evitar la comisión de delitos, localizaron al varón el pasado día 13 de enero por la mañana, cuando transitaba por la calle Cádiz de la capital, en el barrio de las Delicias.

Los agentes, sabedores de la requisitoria que pesaba sobre el varón, lo interceptaron y procedieron a su identificación y cacheo.

Entre sus pertenencias encontraron un maletín de herramientas con un martillo percutor, de cuya procedencia el hombre no pudo aportar detalles y que fue intervenido para realizar gestiones acerca de su origen, sospechando que pudiera ser fruto de un robo.

El hombre fue detenido como presunto autor de cuatro delitos de robo con fuerza, dos de ellos en grado de tentativa, y trasladado a dependencias policiales para su custodia. A continuación pasó a disposición de la autoridad judicial, que ha dictaminado su libertad.