En libertad provisional los dos detenidos por la muerte de un hombre mayor en una finca de Arganza (León)

LEÓN, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ponferrada ha acordado la libertad provisional de los dos detenidos por la muerte de un varón mayor de 70 años cuyo cadáver fue localizado el pasado 18 de mayo en una finca cercana a su vivienda en Arganza (León). Ambos son investigados por un delito de homicidio doloso.

Los dos investigados tendrán la obligación de comparecer cada 15 días en sede judicial y se les ha retirado el pasaporte, según la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

La decisión se ha adoptado después de que el fiscal no haya solicitado la prisión provisional para ninguno de los dos detenidos, arrestados el pasado martes 25 de agosto, tres meses después del hallazgo del cadáver.

La detención de estas dos personas se produjo en la mañana del martes 25 de agosto, tres meses después del hallazgo, cuando se inició una investigación que sigue bajo secreto de sumario.

Según informaron varios medios, los detenidos son una sobrina del fallecido y la pareja de esta, y está por determinarse si el homicidio fue premeditado o no, mientras continúa la investigación de los hechos.

El cadáver presentaba golpes en la cabeza, lo que motivó la investigación sobre un posible delito. Además, el hallazgo de lo que podría ser el arma permitió dirigir las indagaciones hacia el entorno familiar del septuagenario.

En este contexto, la Guardia Civil baraja motivos económicos como causa del delito, ya que la víctima poseía un patrimonio muy elevado, tal y como recogen varios medios.