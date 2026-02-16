En libertad tras provocar daños con un palo a seis turismos aparcados en La Rondilla

Archivo - Sucesos.- Detenido por robar en las viviendas desalojadas en la calle Goya de Valladolid tras una explosión en 2023 - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer se encuentra en libertad después de ser detenida en La Rondilla tras haber provocado daños en seis vehículos aparcados a los que golpeaba sin razón aparente con un palo negro.

Según informa la Comisaría Provincial, los hechos se produjeron en la tarde del domingo cuando una pareja de ciudadanos vio como una mujer golpeaba varios vehículos estacionados en la calle Cardenal Cisneros confluencia con la calle Moradas, con un palo de color negro.

La mujer iba golpeando los capós de los vehículos a su paso, hasta que los testigos le recriminaron su actitud, momento en el que la presunta autora se guardó el palo en un bolso y continuó hasta sentarse en un banco próximo.

Los testigos llamaron a la Sala CIMACC 091 y alertaron de lo ocurrido, por lo que fue comisionado al lugar un indicativo uniformado de la Policía Nacional a bordo de un vehículo rotulado.

Los agentes, pertenecientes al Grupo de Atención al Ciudadano, se entrevistaron con los requirentes de la llamada y procedieron a identificar a la mujer, que seguía sentada en el banco.

Cuando los agentes realizaron un registro de sus pertenencias por motivos de seguridad, localizaron en el interior de su bolso un palo de madera de color negro de unos 25 centímetros de largo. Los policías preguntaron a la mujer el porqué de sus actos y ésta les dio respuestas incoherentes carentes de sentido.

Los agentes comprobaron que había al menos un total de seis turismos golpeados, de los que tomaron datos para contactar posteriormente con sus respectivos titulares e informarles de los trámites a seguir para formular la correspondiente denuncia.

Los policías informaron a la mujer de su detención como presunta autora de un delito de daños en vehículo y procedieron a su traslado a las dependencias de la Comisaría Provincial de Valladolid, donde ha permanecido bajo custodia, hasta ser puesta a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.