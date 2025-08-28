En libertad tras robar productos valorados en 500 euros e intentar huir en patinete en Valladolid

VALLADOLID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón se encuentra en libertad con cargos después de robar de un comercio del Polígono de Argales productos valorados en cerca de 500 euros, tratar de huir en un patinete eléctrico y golpear a un vigilante de seguridad.

Los hechos se produjeron ayer cuando agentes de la Policía Nacional acudieron al establecimiento tras recibir una llamada por un presunto altercado entre un vigilante de seguridad y otro individuo, con presencia de personas sangrando en el lugar.

A su llegada, los agentes se entrevistaron con el vigilante de seguridad, quien se encontraba en una sala del establecimiento junto al individuo implicado. Según el testimonio del vigilante, el incidente se originó cuando el individuo traspasó la línea de cajas, activando la alarma del arco de seguridad. Ante esta situación, el vigilante le dio el alto, pero el varón hizo caso omiso e intentó abandonar el local en un patinete eléctrico, portando una mochila. Al intentar retenerlo, el vigilante fue agredido, iniciándose un forcejeo entre ambos.

A la llegada de los agentes, ambos presentaban restos de sangre en rostro y brazos. Tras proceder al registro de la mochila, se localizaron efectos por valor de 431,75 euros, presuntamente sustraídos del establecimiento. El individuo fue informado de los motivos de su detención y de sus derechos como detenido, informa la Comisaría Provincial a través de un comunicado.

Un indicativo de Policía Municipal trasladó al detenido al centro médico para su asistencia sanitaria. Por su parte, la Policía Nacional se hizo cargo del patinete eléctrico y la mochila, trasladándolos a las dependencias de la Comisaría Provincial para la instrucción de diligencias.

Una vez finalizado el atestado policial el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial que determinó su libertad.