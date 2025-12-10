En libertad tras ser detenido dos veces por ocho delitos de hurto, robo y daños en Palencia

Archivo - Imagen de archivo de un agente y un coche de la Policía Nacional. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN VALLADOLID - Archivo

PALENCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en dos ocasiones, y posteriormente puesto en libertad, a un varón de 49 años natural de Madrid como presunto autor de ocho delitos de hurto, de robo y de daños cometidos en los últimos días en la ciudad de Palencia.

Los hechos comenzaron el pasado miércoles 3 de diciembre, cuando en la Comisaría de la Policía Nacional se recibieron sendas llamadas en las que se informaba de unos hurtos en dos establecimientos de la ciudad, cometidos por un varón que portaba unas maletas y que, al descuido, sustrajo teléfonos móviles y una bandolera con documentación y dinero en efectivo.

Por la noche, este varón fue localizado en la calle Barrio y Mier, tras tener un altercado con el propietario de un bar. Así, tras un cacheo y localizar en su poder parte del botín sustraído por la tarde y otros efectos de procedencia desconocida, fue detenido y trasladado a Comisaría para instruir el atestado policial.

Tras ser reconocido por las víctimas como autor de los delitos y ser oído en declaración, el viernes día 5 pasó a disposición judicial por los dos hurtos cometidos y, posteriormente, fue puesto en libertad con cargos.

Dos días después, en la mañana del pasado domingo, en Comisaría de la Policía Nacional se personó un ciudadano que manifestaba que minutos antes había recibido el aviso en su móvil de que alguien estaba utilizando su tarjeta de crédito, por lo que bajó a su vehículo donde recordó que había dejado su cartera, en la calle San Antonio.

Ahí, comprobó que alguien le había fracturado la ventanilla de su coche y le había robado la cartera que tenía en la guantera con su documentación, dinero y la tarjeta crédito, así como varias herramientas del maletero, a la vez que le vació un extintor en el interior del vehículo y le provocó daños.

Con los datos aportados por el denunciante, se estableció un dispositivo policial que resultó en la identificación, recuperación de la tarjeta de crédito y detención de un varón, que había usado ilegítimamente la tarjeta de crédito del denunciante en dos estaciones de servicio de la ciudad.

También se ocuparon las herramientas robadas por este varón, que no era otro que el mismo detenido que el pasado miércoles, quien, además, circulaba en un coche que había sustraído horas antes frente al bar Collantes. De este modo, se tuvo que informar del robo del coche al dueño, que estaba fuera de la ciudad.

Por último, mientras se instruía el atestado policial, y los propietarios de las gasolineras le reconocieron como el autor de los usos fraudulentos de la tarjeta de crédito, los investigadores se dedicaron a hacer gestiones con los efectos que se le habían intervenido en el momento de su detención.

En este proceso descubrieron que, además, era el autor de un hurto de unos auriculares que se produjo en el interior de un domicilio en la calle Albacete el pasado miércoles, cuando el individuo estaba recién llegado a Palencia para trabajar en una empresa de mudanzas.

Igualmente, se comprobó que era autor de daños en los vehículos de la empresa de mudanzas para la que trabajaba, cuando tras ser despedido, aparecieron varios coches con las ruedas pinchadas, así como de un hurto al descuido de un teléfono móvil en un bar de la calle la Puebla.

De este modo, en el último día han pasado por Comisaría todas las víctimas de los delitos cometidos por el varón detenido, cuyas iniciales son F. A. C., a las que se les ha devuelto los efectos recuperados por la Policía Nacional en poder del detenido.