En libertad tras ser detenido en Valladolid por el hurto de una bici de 600 euros un varón con 34 antecedentes

VALLADOLID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un varón sobre el que constan 34 antecedentes policiales ha sido detenido en Valladolid, aunque ya ha quedado en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido, por el hurto de una bicicleta valorada en 613,22 euros cometido presuntamente hace dos meses en la entrada trasera del bar donde trabaja el propietario del vehículo.

La detención, según han informado fuentes policiales en un comunicado recogido por Europa Press, se produjo el pasado martes 23, pero los hechos se remontan a dos meses antes, concretamente a la mañana del 24 de octubre.

Los hechos fueron denunciados por la víctima ese mismo día, cuando manifestó que, sobre las 11.50 horas dejó su bicicleta correctamente asegurada junto a la puerta de la entrada trasera del bar donde trabaja. Tras acceder al establecimiento para recoger un objeto y regresar pocos minutos después, comprobó que la bicicleta ya no se encontraba en el lugar.

Según el denunciante, el vehículo sustraído estaba valorado en 613,22 euros.

Agentes del Grupo especializado en hurtos de la Comisaría de Parquesol, en Valladolid, iniciaron las gestiones oportunas para el esclarecimiento de los hechos, logrando finalmente identificar plenamente al presunto autor del hurto.

Como resultado, se dictó sobre el mismo una búsqueda, detención y personación en relación con la causa.

En la tarde del pasado día 23, alrededor de las 20.00 horas, un indicativo policial que realizaba labores de seguridad ciudadana en la avenida Ramón y Cajal y que tenía conocimiento de la requisitoria vigente sobre el ahora detenido, observaron al individuo cuando accedía al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, si bien le perdieron de vista una vez entró al interior del centro sanitario.

Tras diversas gestiones realizadas con el personal del hospital, los agentes consiguieron localizarlo y procedieron a su detención en cumplimiento de la orden judicial.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad competente quien ha decretado su libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello.