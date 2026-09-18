En libertad tres jóvenes detenidos tras intentar robar con un machete a un hombre en Valladolid - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a tres jóvene, entre ellos un menor fugado de un centro del Centro de Menores Zambrana, como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación, tras acorralar y amenazar a un peatón con un machete de 40 centímetros de hoja en el Paseo de Zorrilla.

Los hechos se produjeron sobre la 01.30 horas de la madrugada del 17 de septiembre, cuando la víctima caminaba por la vía pública mientras veía videos en su móvil y fue abordado y arrinconado por los tres detenidos.

Mientras dos de los jóvenes se posicionaron a su espalda para bloquearle la salida, el tercero lo encaró con el arma blanca de grandes dimensiones para exigirle sus pertenencias.

Al manifestar la víctima que no llevaba nada consigo, el agresor armado intentó arrebatarle el teléfono de la mano, lo que provocó un forcejeo.

El agredido emprendió la huida a pie sin soltar el dispositivo, pero tropezó y cayó al suelo, por lo que fue alcanzado nuevamente por los tres individuos.

La irrupción de una testigo y el paso de varios vehículos en ese instante motivó la huida de los asaltantes en dirección al parque del Campo Grande.

Tras la alerta dada por el afectado a través de la Sala CIMACC 091, varias patrullas policiales desplegaron un dispositivo de búsqueda por las inmediaciones.

INTERCEPTADOS EN EL TÚNEL DE DELICIAS

Una de las unidades interceptó a los sospechosos cuando intentaban acceder al túnel peatonal de Delicias.

Durante el cacheo de seguridad, los agentes hallaron e intervinieron el machete de 40 centímetros empleado en la tentativa de robo, por lo que procedieron de inmediato a la detención de los tres implicados.

Posteriormente, al tramitar las diligencias en comisaría y notificar la actuación a la Fiscalía de Menores, la Policía comprobó que el arrestado menor de edad se había fugado del Centro de Menores Zambrana y contaba con una orden de búsqueda, detención y reingreso.

El menor fue trasladado de inmediato a dicho centro, mientras que los otros dos implicados quedaron en custodia policial antes de pasar a disposición judicial.

La autoridad judicial competente ha decretado la puesta en libertad con cargos para los dos mayores de edad.