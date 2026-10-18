En libertad tres mujeres, una menor, que robaron productos por un valor de 900 euros en un comercio de Valladolid

Archivo - Sucesos.- En libertad el presunto autor de cuatro robos en iglesias de Valladolid - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid , y posteriormente puesto en libertad, a tres mujeres, una de ellas menor de edad y las otras dos reincidentes, como presuntas autoras del robo de varios productos valorados en 901,60 euros en un mismo establecimiento ubicado en un centro comercial de la ciudad.

Los arrestos se produjeron en la mañana del 16 de octubre tras una investigación en la que se identificó a las responsables, si bien los hechos tuvieron lugar los días 11 y 15 del mes de julio, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

El primero de los hurtos tuvo lugar el pasado 11 de julio, cuando dos mujeres accedieron al establecimiento del centro comercial y, tras seleccionar diversos artículos, los ocultaron en los bolsos que portaban para abandonarlo sin efectuar el pago de estos.

Ese mismo día, regresaron poco tiempo después al comercio para continuar con la misma dinámica, cuando el personal observó la actitud de las presuntas autoras que levantó sospechas. Pese a ello, las autoras lograron abandonar nuevamente el lugar con la mercancía sustraída que suma un total de 339,70 euros.

Cuatro días después, el 15 de julio, tres mujeres, dos de ellas implicadas en el hecho anterior y la nueva integrante menor de edad, regresaron al mismo establecimiento y sustrajeron nuevamente diversos productos tras ocultarlos en los bolsos que portaban.

Como en la vez anterior, volvieron a abandonar el local sin abonarlos y el valor de los artículos sustraídos en esta ocasión alcanzó los 561,90 euros, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Las gestiones de investigación desarrolladas por los agentes permitieron determinar plenamente la identidad de las autoras, cuando comprobaron que una de ellas era menor de edad.

Como resultado de la investigación, se procedió a la detención de las tres implicadas, las dos mujeres mayores de edad fueron detenidas como presuntas autoras de dos delitos de hurto, mientras que la menor lo fue por un delito de hurto relacionado con los hechos ocurridos el 15 de julio.

Asimismo, las arrestadas mayores de edad contaban con 12 y 6 antecedentes policiales, respectivamente.

Tras las diligencias policiales, las tres detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente y de la Fiscalía de Menores, quienes decretaron su libertad.