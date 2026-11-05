En libertad un varón con 33 antecedentes y detenido dos veces en 13 días tras cometer nueve robos en Valladolid

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid un hombre con 19 antecedentes acumulados este año por robar dentro de un coche - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

VALLADOLID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha vuelto a poner en libertad con cargos a un varón con 33 antecedentes, que ha sido detenido dos veces en 13 días después de cometer nueve robos en Valladolid para sufragar sus adicciones.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron al encausado por última vez el pasado 3 de noviembre como autor de dos presuntos delitos de robo con fuerza, tres días después de haber pasado a disposición judicial por otros dos robos con fuerza y haber quedado en libertad.

El varón es un delincuente conocido por los agentes de Policía Nacional en Valladolid, con un total de 33 antecedentes policiales por diversos delitos, muchos de ellos contra el patrimonio, relatan desde la Comisaría Provincial en un comunicado.

El hombre había pasado a disposición de la autoridad judicial el día 21 de octubre por cinco robos con fuerza y el día 31 de octubre por dos delitos de robo con fuerza. En ambas ocasiones la autoridad judicial decretó su libertad tras ser detenido por agentes de la Policía Nacional. El propio detenido había reconocido a los agentes su constante actividad delictiva motivada por sus adicciones.

En esta ocasión, el hombre presuntamente había cometido dos delitos de robo con fuerza en sendos establecimientos de la capital el día 3 de noviembre.

Los investigadores determinaron con sus pesquisas como había pateado la puerta de un comercio de madrugada hasta abrirla y llevarse 460 euros de la caja registradora y horas más tarde fracturó la parte baja del escaparate de otro local, accediendo a su interior y revolviendo las estancias.

Inmediatamente tras conocer la identidad del presunto autor, varias patrullas policiales se desplazaron a los sitios que solía frecuentar, siendo localizado y detenido en Carretera Villabáñez por agentes de la Policía Nacional como presunto autor de estos dos delitos de robo con fuerza.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde permaneció bajo custodia mientras se tramitaba el correspondiente atestado, pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su puesta en libertad.