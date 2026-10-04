En libertad un varón tras amenazar a varios menores e intentar agredir a uno con un objeto cortante en Valladolid

Archivo - La Policía Nacional española y francesa intensifican su cooperación con dispositivos conjuntos en la zona fronteriza - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid, y posteriormente puesto en libertad, a un hombre como presunto autor de amenazas con un objeto cortante a varios menores que se encontraban en una plaza de la capital.

Los hechos tuvieron lugar durante la noche del pasado 29 de septiembre, cuando un varón se aproximó al grupo de menores que se encontraba en la vía pública, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

En ese momento, el presunto autor esgrimió un objeto cortante que dirigió hacia el cuello de uno de los menores, quien consiguió apartarse y evitar ser alcanzado. Según el resto de las víctimas, cuando estos abandonaron el lugar, el varón comenzó a perseguirles, mientras profería amenazas e insultos.

Asimismo, uno de los menores manifestó que el hombre le arrojó una lata de cerveza que impactó en su tobillo, sin causarle lesiones aparentes.

Los agentes que acudieron al lugar localizaron al presunto autor, que fue detenido en las inmediaciones junto a un objeto cortante que habría sido utilizado durante los hechos.

El detenido manifestó que el objeto era de su propiedad, si bien negó haber amenazado con él a los jóvenes y, varios testigos, manifestaron haber presenciado lo ocurrido y corroboraron los hechos señalados por los menores.

El menor afectado, acompañado por su padre, se trasladó posteriormente a dependencias policiales para formalizar la correspondiente denuncia.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde se instruyeron las correspondientes diligencias por un delito de amenazas. Finalmente, tras pasar a disposición de la autoridad judicial, esta ha decretado su puesta en libertad.