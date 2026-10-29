En libertad un varón detenido por una oleada de robos en gasolineras y lavaderos de coches en Valladolid

Archivo - Suc.- En libertad tres mujeres, una menor, que robaron productos por un valor de 900 euros en un comercio de Valladolid - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un varón, con 25 antecedentes policiales y que ya ha quedado en libertad tras pasar a disposición judicial, como presunto responsable de diez delitos de robo con fuerza perpetrados en distintas estaciones de servicio y centros de lavado de vehículos cometidos en las últimas semanas, mientras que se investiga por estos hechos a otras dos personas.

En un comunicado recogido por Europa Press, fuentes de la Policía han señalado que la investigación se inició tras detectarse una "sucesión de robos en distintas instalaciones" de autolavado y zonas de aspirado de vehículos.

Precisamente, a primeros de octubre las empresas gestoras de estaciones de servicio y centros de lavado de Valladolid advirtieron de una oleada de robos y actos vandálicos que sufren desde el pasado mes de julio, una situación que hasta esa fecha había registrado más de 24 incidentes y que señalaban que se había agravado desde la segunda mitad de septiembre.

Al varón detenido este miércoles se le atribuyen diez robos cometidos entre finales de septiembre --el primero data del 24 de dicho mes-- y mediados de octubre. Sobre el presunto autor constan 25 antecedentes policiales y se encuentran investigadas otras dos personas por estos hechos.

El autor, para cometer los hechos delictivos, fracturaba candados, forzaba cajetines de recaudación y causaba "importantes daños materiales en las máquinas para acceder al dinero que contenían".

El esclarecimiento de los hechos, han señalado las mismas fuentes, resultó "especialmente complejo debido a la reiteración de los robos en diferentes ubicaciones y franjas horarias, la ausencia inicial de una identificación clara del responsable y la necesidad de relacionar entre sí numerosos episodios aparentemente independientes".

Los investigadores llevaron a cabo "un exhaustivo trabajo de análisis y comparación de los distintos delitos denunciados", con lo que lograron establecer conexiones entre ellos y reconstruir la actividad delictiva desarrollada durante varias semanas.

En primer lugar, se pudo vincular al detenido con un primer robo cometido el 24 de septiembre, cuando fueron cortados seis candados de máquinas aspiradoras para sustraer la recaudación de su interior, además de intentarse forzar el soporte del cajetín de un centro de lavado.

Ese mismo día se produjeron nuevos daños en dos máquinas aspiradoras, que quedaron inutilizadas de forma permanente tras ser violentadas para sustraer el dinero almacenado.

Durante la madrugada siguiente, entre el 24 y el 25 de septiembre, fueron forzados cuatro centros de lavado y dos de aspirado, de cuyos cajetines fue sustraída la recaudación.

Días después, el 29 de septiembre, se registró un nuevo robo mediante el corte de candados en un centro de aspirado y otro de lavado, obteniéndose un botín aproximado de 600 euros.

La actividad delictiva continuó el 30 de septiembre, cuando fueron nuevamente fracturados los sistemas de cierre de cuatro centros de aspirado y de otro centro de lavado.

Posteriormente, el 2 de octubre se denunció el forzamiento de los cajetines de monedas de cuatro aspiradores industriales y de un box de lavado autoservicio, con la sustracción de unos 400 euros.

Apenas un día después, en torno a las cuatro de la madrugada del 3 de octubre, se produjo un nuevo ataque contra las mismas instalaciones, resultando forzados los cajetines de cuatro aspiradores y tres boxes de lavado, de los que fueron sustraídos aproximadamente 600 euros.

Los investigadores atribuyen igualmente al detenido otro robo cometido el 9 de octubre, cuando fueron fracturados los candados de seis máquinas de aspirado y cuatro lavaderos para apoderarse de la recaudación existente en su interior.

El 12 de octubre se tuvo conocimiento de un nuevo hecho tras detectarse varios cajetines de máquinas de lavado forzados al inicio de la jornada laboral.

Finalmente, el 19 de octubre era denunciado otro robo con fuerza en el que se han forzado los cajetines de las máquinas de lavado y donde se han encontrado arrancados los cerrojos.

La detención del presunto autor permitió, según las mismas fuentes, "poner fin a una cadena continuada de robos que había generado importantes perjuicios económicos a los establecimientos afectados, tanto por el dinero sustraído como por los numerosos daños causados en las instalaciones".

Las diligencias policiales fueron remitidas a la autoridad judicial competente, poniendo al detenido a disposición judicial, que ha decretado su puesta en libertad.