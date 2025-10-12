En libertad un varón que robó un móvil y 450 euros a otro en Medina del Campo (Valladolid)

Archivo - Sucesos.- Desmantelada una red que estafó 23.600 euros en Valladolid por el método de 'SIM Swapping' - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido, y posteriormente puesto en libertad, a un varón como presunto autor de un robo con violencia tras robar un móvil y 450 euros en efectivo a una persona en Medina del Campo (Valladolid).

La detención se produjo el pasado 10 de octubre en el marco de una investigación iniciada tras recibir las autoridades, el pasado 8 de octubre, sobre las 4.00 horas, una denuncia por el presunto caso de hurto con violencia cerca de la Plaza de Toros del citado municipio.

La víctima se encontraba en la vía pública junto a un amigo cuando un vehículo se detuvo en el lugar y del mismo descendieron tres individuos, uno de los cuales agredió al acompañante del denunciante, que huyó del lugar a la carrera, mientras los otros dos golpearon al propio denunciante y huyeron.

Los efectos sustraídos incluyen un teléfono móvil valorado en 99 euros y 450 euros en efectivo, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

El denunciante, quien manifestó conocer únicamente a uno de los tres agresores, tuvo que acercarse a un centro de salur para recibir atención médica por las lesiones sufridas.

Mientras, la Policía logró identificar a dos de los presuntos agresores, uno de los cuales fue localizado y detenido en la mañana del día 10 de octubre, cuando prestó declaración y finalmente fue puesto en libertad. Las labores para localizar al segundo implicado continúan activas, habiéndose emitido una requisitoria de búsqueda sobre su persona.