Librerías de Salamanca organizan una feria alternativa de libro antiguo por discrepancias con el Consistorio

Librerías de Salamanca organizan una feria alternativa de libro antiguo tras no pactar con el Consistorio. - COLECTIVO DE LIBRERÍAS ANTICUARIAS DE SALAMANCA

SALAMANCA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El colectivo de Librerías Anticuarias de Salamanca ha organizado una Feria 'de Interior' del Libro Antiguo y de Ocasión, que se celebrará entre el 17 de octubre y el 1 de noviembre, tras no haber alcanzado un acuerdo con el Ayuntamiento para su habitual instalación en la Plaza Mayor. Esta iniciativa alternativa se desarrollará en el espacio interior de seis establecimientos de la ciudad y de la provincia, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 21.00 horas.

Los organizadores han señalado, a través de un comunicado recogido por Europa Press, que la iniciativa persigue evitar que la ciudad se quede sin este evento en 2026, reivindicar el regreso a la Plaza Mayor en la próxima edición con su duración habitual de 16 días y acercar los establecimientos como puntos de encuentro cultural. Según su testimonio, los concejales de Cultura y Turismo y de Educación les comunicaron en una reunión una serie de condiciones que hacían inviable su participación y la de sus compañeros.

El colectivo ha criticado la actuación del equipo de gobierno municipal, al que ha acusado de desmantelar el presente y el futuro de una de las ferias de libro antiguo más destacadas del país. Según han relatado los libreros, el conflicto se inició en el mes de junio y culminó en septiembre, cuando los responsables públicos anunciaron en rueda de prensa que la cita no se iba a realizar.

Asimismo, las librerías han manifestado que sopesaron denominar a la cita 'Feria de la Vergüenza' por la ausencia de puestos de otras provincias, por verse obligados a realizar el evento encerrados en sus locales y por la eliminación de un formato con más de tres décadas de trayectoria. De forma paralela, han valorado calificarla como la 'Feria del Orgullo' para hacer valer el sentido de su trabajo cotidiano y en defensa de un evento cuya cancelación ha generado malestar entre la ciudadanía y los visitantes.

Por último, los integrantes de la agrupación han remarcado que el objetivo final de sus reivindicaciones pasa por volver a celebrar la Feria del Libro Antiguo en la Plaza Mayor el próximo año. En este sentido, han insistido en que el regreso debe producirse bajo unas condiciones que garanticen la viabilidad del evento para la totalidad de las librerías participantes.