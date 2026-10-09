Un libro editado por la ULE aborda la relación entre sexualidad y raza en el cine de Hollywood de los años 30

Portada del libro 'Cine musical y mestizaje racial. El blackface en el Hollywood de los años treinta', obra de María Aparisi Galán publicada por la ULE. - ULE

LEÓN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Publicaciones de la Universidad de León (ULE) ha publicado el libro titulado 'Cine musical y mestizaje racial. El blackface en el Hollywood de los años treinta', obra de María Aparisi Galán, graduada en Comunicación Audiovisual, premio extraordinario de fin de grado y máster en Historia del Arte y la Cultura Visual por la Universidad de Valencia.

El libro, que constituye el tercer número de la colección 'Músicas en situación', estudia la interrelación entre la sexualidad y la raza en las obras cinematográficas del pasado decimonónico estadounidense, punto clave en la articulación de una nación y una subjetividad racialmente pura separada de los crímenes sexuales esclavistas cometidos por la población blanca.

En la presentación de la obra María Aparisi expone que dicha relación cobra especial relevancia en el terreno cinematográfico musical de los años treinta porque el cine era un aparato ideológico cuyo funcionamiento dependía deseo de la persona espectadora y porque la década de los años treinta del siglo XX constituyó un punto de explosión de la popularidad de las expresiones artísticas afroamericanas, aspecto que subraya cierto deseo más allá de lo sexual.

La industria cultural pretendía comercializar tales expresiones artísticas afroamericanas, por lo que articulaba una serie de técnicas que contenían este tipo de mestizaje y subrayaban la superioridad racial en este ámbito, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

'Cine musical y mestizaje racial. El blackface en el Hollywood de los años treinta' trata de resolver la relación entre el proceso de subjetivación del individuo blanco y el del individuo afroamericano, la aparición de construcciones discursivas que genera dicha interacción, el papel de la corporalidad racial y la forma en la que estas construcciones penetran en la representación cinematográfica musical hollywoodense.

Según ha explicado María Aparisi, lo que constituye una cuestión "sin precedentes" en la historia estadounidense es la convivencia de estos mecanismos jerarquizantes y racializantes con la pasión que despertaban los productos culturales estadounidenses que se producían de manera relevante en la década de los años treinta del siglo XX. En este periodo, ha puntualizado la autora, la violencia y la segregación racial instauradas por los más de 400 años de dominación esclavista convivían con el esplendor de las expresiones artísticas afroamericanas, que alcanzaron una popularidad "sin precedentes".

Por esta razón, ha apuntado, los artistas afroamericanos "fueron relegados a papeles secundarios y serviciales o números musicales y dancísticos que "no contribuían en ningún aspecto al avance de la trama".

El libro se presenta en una edición de 233 páginas, con ilustraciones y fotografías en color y en blanco y negro y un formato de 24 centímetros. El precio de 20 euros y ya se puede adquirir en el servicio de Publicaciones de la ULE, así como en algunas librerías.