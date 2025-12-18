El Liceo acoge dos funciones de "una de las grandes propuestas teatrales de la temporada", la obra 'Casa de muñecas'

Cartel de 'Casa de muñecas'. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Liceo de Salamanca acoge los días 19 y 20 de diciembre "una de las grandes propuestas teatrales de la temporada", 'Casa de muñecas', en su versión más actual, encabezada por la actriz Elena Ballesteros, que interpreta a Nora Helmer.

Las entradas para las dos funciones programada tienen un precio de 15, 20 y 25 euros y están a la venta en la taquilla del Liceo y en la web www.ciudaddecultura.org, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Esta adaptación contemporánea ha sido escrita por Eduardo Galán y dirigida por Lautaro Perotti y traslada la acción al Oslo de 2024. El espectáculo cuenta con un elenco "de destacada trayectoria" como han añadido desde el área de Cultura, con los actores Elena Ballesteros, Santi Marín, Patxi Freytez, Pepa Gracia, y Alejandro Bruni.

La escenografía diseñada por Lua Quiroga "crea un espacio minimalista, geométrico y simbólico que reproduce la idea de confinamiento emocional de la protagonista", han subrayado.

La iluminación corre a cargo de Luis García y la música original, de Manu Solís. La sinopsis que ha publicado el Ayuntamiento habla de la protagonista, Nora, que guarda un terrible secreto del que no ha hecho partícipe a su marido Osvaldo Helmer: la forma de conseguir una importante suma de dinero hace años para poder salvarle de una grave enfermedad.

En el presente, Óscar, un empleado de Helmer en el banco, conocedor de la estafa, somete a Nora a chantaje. La revelación del secreto propicia el estallido de Nora, que cierra la obra con el abandono de su familia y dando el célebre portazo, han finalizado desde el Consistorio salmantino.