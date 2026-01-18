El Liceo de Salamanca acogerá el 17 de abril la ópera 'Dido & Aeneas' interpretada por el Conservatorio Superior de CyL

Cartel de la ópera 'Dido y Aeneas', que será interpretada por el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León en el Teatro Liceo de Salamanca el próximo 17 de abril. - AYTO SALAMANCA

SALAMANCA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Liceo de Salamanca acogerá el 17 de abril la ópera 'Dido & Aeneas' interpretada por el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, en una puesta en escena resultado del trabajo conjunto del Taller de Ópera, la Orquesta Barroca y el Coro de la institución educativa salmantina.

La obra cuenta con música de Henry Purcell sobre el libreto del poeta y dramaturgo Nahum Tate, una historia que se basa en su obra 'Brutus de Alba' o 'Los amantes encantados' y también en el 'Libro IV de La Eneida' de Virgilio para dotar de profundidad clásica al libreto original, según ha informado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

La ópera presenta a Eneas, héroe de la derrotada Troya, quien llega a la floreciente Cartago en su viaje hacia la fundación de Roma tras naufragar en sus playas por una tempestad que los dioses provocan, un hecho que desencadena el cortejo de la reina Dido hacia el protagonista.

La felicidad de la pareja se interrumpe con la conspiración de una hechicera y las brujas, que engañan a Eneas para que abandone Cartago y deje a una Dido desesperada que decide quitarse la vida, una tragedia que incluye el 'Lamento de Dido' entre sus músicas más conocidas.

Concebida como una alegoría para la coronación de los reyes William III y Mary II, la obra representa a los monarcas en los protagonistas y el acecho de las naciones católicas en las brujas, con una primera representación que los expertos estiman próxima al año 1689.

Esta pieza es la primera ópera nacional inglesa e incluye elementos representativos del estilo y danzas barrocas con constantes intervenciones del Coro, un recurso técnico que aleja esta composición de ser una simple sucesión de arias individuales para el lucimiento de los solistas.

El viaje de Eneas como refugiado de una guerra en el Mediterráneo y el desamor de Dido son, a juicio de los responsables de la producción, "temas habituales de la actualidad", lo que permite que esta obra se convierta en un título clásico para nuestro tiempo.

Las entradas tienen un precio general de 15 y 20 euros para el público y se pondrán a la venta el próximo martes en la taquilla del Liceo y en la web www.ciudaddecultura.org, aunque los alumnos del Conservatorio dispondrán de una tarifa reducida de diez euros para su compra.