El Liceo de Salamanca acogerá el estreno absoluto de la obra 'El sueño de una reina', de Isabel Bernardo

SALAMANCA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Liceo de Salamanca estrenará el próximo 24 de octubre 'El sueño de una reina', una obra escrita por la salmantina Isabel Bernardo y que forma parte de la programación del V Centenario de la Escuela de Salamanca que está desarrollando el Ayuntamiento.

Tal como explica su autora, 'El sueño de una reina' es el principio de una idea "sobre dignidad y derechos humanos recogida en el testamento de la reina Isabel la Católica y a la que años más tarde pondría marco teológico y jurídico la Escuela de Salamanca".

La obra está producida por la compañía La Befana y la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y está dirigida por Nuria Galache y José F. Ramos.

Isabel la Católica será interpretada por Nuria Galache, Carlos Martín interpreta a Diego de Deza, José F. Ramos interpreta a Cristóbal Colón y la indígena/nativa es María Lama.

Las entradas tienen un precio de 12, 16 y 20 euros y están a la venta en la taquilla del Liceo, en la Torre de los Anaya y en www.ciudaddecultura.org