La licitación de obra pública cae hasta 2.184 millones en 2025, -7,7%, por contracción en contratación de la Junta

Enrique Pascual, durante la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La licitación de obra pública en Castilla y León retrocedió en 2025 casi ocho puntos (7,7 por ciento) hasta los 2.184 millones --frente a los 2.367 millones de 2024--, en parte por la caída de la contratación de la Administración autonómica de 23,5 puntos. En 2024 la cifra llegó a los 2.367 millones.

"En este momento es la administración central la que está tirando de la obra en la Comunidad", ha detallado el presidente de la Cámara de Contratistas de la Comunidad, Enrique Pascual, durante la presentación de los datos del pasado ejercicio y donde ha mostrado su "preocupación" ante la senda "bajista" de los últimos ejercicios al recordar que en 2009 se alcanzó una licitación de 4.568 millones, más del doble de 2025, y que desde 2023 la contratación siempre ha ido descendiendo.

"Por el territorio que tiene Castilla y León y la población que vive en él, lo razonable es una licitación mínima en la horquilla entre 3.000 y 3.500 millones anuales. Todo lo que sea bajar de esa cifra no es un buen dato que evidencia que no se están haciendo las inversiones necesarias para asegurar el futuro a largo plazo de las infraestructuras de la Comunidad. Es decir, no estamos dotando a Castilla y León de unas infraestructuras que en el futuro nos puedan situar como una autonomía bien dotada de infraestructuras y que nos haga, obviamente, competitivos", ha analizado.

En este contexto, ha apuntado que el cumplimiento ronda el 80 por ciento, con la Administración autonómica también como la menos cumplidora según lo adjudicado -el 59 por ciento- por el 99 por ciento de la Administración central y el 77 de la local.

La Administración autonómica ha licitado 556 millones de euros, 170 millones menos que en 2024, la variación es negativa -23.5 por ceinto. Se ha publicado adjudicación por un total de 481 millones de euros, lo que implica un índice de cumplimiento del 59 por ciento respecto a los 813 millones previstos para todo el año 2025.

El Gobierno central, con un importe de 1.102 millones de euros licitados, también desciende la inversión realizada durante 2024, con una variación del ocho por ciento. La adjudicación de la administración central hasta la fecha ha sido de 965 millones de euros, muy similar a los 971 millones previstos lo que deja un índice de cumplimiento es del 99por ciento.

Por último, la licitación de las administraciones locales ha sido de 526 millones. Es la única administración que supera la licitación del año 2024 con una variación positiva del 18,9 por ciento. El índice de cumplimiento es del 77 por ciento sobre el previsto de 500 millones adjudicando obra hasta la fecha por 385 millones.

Las previsiones para este ejercicio tampoco son buenas, ha augurado Enrique Pascual, que estima en 2.050 millones con un bajo grado de cumplimiento del 56 por ciento. "No son buenos datos", ha ahondado para avanzar que pedirá una reunión al nuevo Gobierno que se ha conformado hoy de PP y Vox para trasladar esta "preocupación".

"Hay que demandarle que apueste por la Comunidad, que seguro que es su intención. La licitación pública es lo que sustenta el resto de la actividad. Necesitamos buenas carreteras, buenas obras hidráulicas, buenas obras eléctricas. Necesitamos seguir invirtiendo en obra pública para tener, utilizando el símil, la fábrica de Castilla y León bien dotada de maquinaria, de líneas de producción", ha continuado.

CONSTRUCCIÓN

En cuanto al volumen de negocio del sector de la construcción en Castilla y León también se ha contraído al pasar de los 5.800 millones de 2024 a los 5.700 del pasado ejercico, muy por debajo del último pico marcado en 2023 -8.297 millones-- y muy lejos de las cifras que se manejaban en 2009 y que rondaban los 16.000 millones.

Una situación pareja a la que han sufrido las empresas y el empleo vinculado a este sector. De hecho, desde 2009 hasta 2025 se han perdido cerca de 5.000, al pasar de las 14.812 a las 9.047. También ha caído la ocupación de los 106.000 puestos de trabajo a los 69.000 actuales.

"Es importante que no caiga el volumen de actividad. Hay problemas que hay que resolver, por ejemplo el de la vivienda. Si no tienes industria, difícilmente vas a poder resolverlo", ha apostillado.

Por último, y sobre los datos que se van dando en este ejercicio, el presidente del organismo ha incidido en que están siendo "discretos". Los datos recopilados en el periodo enero abril, 680 millones de euros, superan ligeramente la licitación del mismo periodo del 2025 con una variación positiva del 33.6 por ciento.

Por último, ha alertado también del crecimiento de la tasa de las obras desiertas que ha pasado del 0,96 por ciento hasta situarse en el 6,51 por ciento en 2025. Una cifra, aun así, mejor que la de los primeros cuatro meses del año que es del 9,2 por ciento.

En este sentido, ha mostrado su extrañeza por el comportamiento de la Junta en año preelectoral, que es cuando se suele dar un impulso a la obra pública, algo que no ha pasado en la Comunidad. De esta forma, pedirá al nuevo Gobierno autonómico que llegue, en este segundo semestre a los 550 millones de licitación, una cifra que ha considerado "realista".