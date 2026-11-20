Reunión de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de León - AYTO LEÓN

LEÓN 20 Nov. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de León ha licitado este viernes por cuatro millones de euros la renovación integral de contenedores y la instalación de puntos limpios de proximidad a través de un contrato con un plazo de ejecución de cuatro años que unificará los modelos de recogida de resto, envases y papel-cartón e incorporará nuevos equipamientos urbanos para el reciclaje de pequeños residuos especiales

La actuación ha salido a concurso mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada con un presupuesto base de licitación de 4.005.425,00 euros (IVA incluido) -3.310.268,60 euros sin IVA-.

Desde el Ayuntamiento han explicado que esta "importante inversión" responde a la necesidad de dotar a la capital leonesa de "equipamientos modernos" que faciliten a los ciudadanos depositar los residuos domésticos por separado e incrementar las tasas de reciclaje.

"Con esta renovación, el Consistorio persigue un doble objetivo operativo y ambiental, acercar a los barrios la recogida de pequeñas fracciones especiales que hasta ahora resultaban más difíciles de gestionar y sustituir la actual diversidad de contenedores antiguos por uno o dos modelos unificados de carga lateral, lo que permitirá optimizar las rutas, agilizar las maniobras de los camiones y reducir sustancialmente los costes de mantenimiento de la flota y del propio mobiliario urbano", han incidido.

El expediente de contratación se estructura en tres lotes diferenciados según el tipo de equipamiento y fracción a recoger. Así, el Lote 1, dotado con un presupuesto base de licitación de 774.400 euros (IVA incluido), contempla el suministro, instalación y puesta en marcha de Puntos Limpios de Proximidad (PLP) integrados en distintos espacios públicos de la ciudad.

Estos módulos permitirán a los vecinos depositar de forma cómoda y separada residuos domésticos especiales como bombillas, pilas, cartuchos de tinta, teléfonos móviles, baterías y pequeño material electrónico.

Por su parte, el Lote 2 cuenta con una partida de 2.011.625 euros (IVA incluido) destinada al montaje y suministro de contenedores de carga lateral fabricados mediante inyección de polietileno para las fracciones de envases y resto.

Por último, el Lote 3 dispone de un importe de 1.219.400 euros (IVA incluido) para la adquisición y montaje de contenedores metálicos de carga lateral destinados específicamente a la recogida selectiva de papel y cartón.

El Ayuntamiento también ha aprobado la adjudicación del contrato de suministro para incorporar tres camiones recolectores-compactadores con una inversión de 835.807,50 euros (IVA incluido). Se trata de dos vehículos de carga lateral y uno de carga trasera adjudicados a entidad Audeo Técnicas Medioambientales, S.L.

En este caso, la adquisición de esta nueva maquinaria, "matriculada para la ocasión y de fabricación reciente", responde a la necesidad de renovar de forma progresiva las unidades del parque móvil "que acumulan una mayor antigüedad y desgaste por el uso intensivo en la vía pública".

"Con la incorporación de estos vehículos, el Consistorio persigue reducir sustancialmente el índice de averías, recortar los tiempos de inactividad en taller y aminorar los costes de mantenimiento, mejorando al mismo tiempo la ergonomía, las condiciones laborales de la plantilla y la seguridad operacional durante las rutas diarias de recogida", han explicado desde el Consistorio leonés.

La empresa suministradora dispondrá de un plazo de entrega de seis meses a contar desde la formalización del contrato que también incluye la posterior formación técnica del personal municipal, un periodo mínimo de garantía de un año para el chasis y el equipo compactador, y un servicio de asistencia que deberá iniciarse en un máximo de 24 horas.