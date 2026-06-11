Licitadas por 1,1 millones las obras para 128 huertos urbanos junto a la estación de tren de Salamanca

Zona de los huertos urbanos de Salamanca. - AYTO SALAMANCA

SALAMANCA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado el proceso de licitación de las obras que convertirán un solar degradado junto a la estación de ferrocarril en un parque público con 128 huertos urbanos, paseos peatonales y un tramo de carril bici que culminará la conexión entre los barrios Garrido y Comuneros.

Con un presupuesto base de 1,1 millones de euros, los trabajos tienen un plazo de ejecución de las obras de seis meses.

Esta iniciativa está incluida en el Plan de Actuación Integrado (PAI) 'CoNEcta Salamanca', centrado en los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas, que forma parte de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) de la ciudad.

La revitalización de esta zona de la ciudad enlaza con los dos bosques y un parque con 96 huertos urbanos que se construirán al otro lado de la vía férrea con el proyecto Raíles Verdes.

Al mismo tiempo, enlaza con la nueva promoción de 33 viviendas públicas de alquiler con más de 200 plazas de garaje subterráneo que el Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo comenzará a construir este año junto al Túnel de la Televisión.

El Ayuntamiento ha subrayado que los huertos urbanos se han consolidado en Salamanca como una herramienta de regeneración ambiental, paisajística y sociocultural, adquiriendo un valor añadido como lo demuestra el parque público con 700 huertos urbanos en la ribera del río Tormes .

La principal actuación del proyecto es la creación de 128 huertos urbanos dentro de un espacio específico y vallado, exclusivo para los usuarios de las parcelas, con una superficie aproximada de 30 metros cuadrados por huerto y un arcón por cada dos huertos para guardar los aperos.

Todos tendrán una orientación sureste para favorecer el desarrollo de los cultivos y dispondrán de zonas estanciales comunes con pérgolas y mesas de picnic que sirvan de punto de reunión o para el intercambio de experiencias hortofrutícolas.

Al igual que en los huertos de la ribera del río, habrá paseos peatonales exteriores con materiales naturales y reciclados, 50 bancos, zonas ajardinadas con 50 árboles frutales, 2.000 plantas arbustivas con riego por goteo y 2.000 metros cuadrados de pradera naturalizada, alumbrado energéticamente eficiente, videovigilancia y baños públicos así como una oficina con almacén para atención al ciudadano.

El proyecto incluye 420 metros de longitud de carril bici, separado de las vías del tren por una malla de plantas arbustivas, desde la estación de ferrocarril hasta el Túnel de la Televisión. De esta forma, se culminará la conexión de la red ciclista entre los barrios Garrido y Comuneros, que da continuidad a los tramos que a su vez interconectan a toda la ciudad. .