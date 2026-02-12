Licitadas las obras del colector de Los Corrales, en Miranda por 362.980 euros y un plazo de ejecución de 6 mes

Estación de depuración en Miranda. - ACUAES

BURGOS 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha licitado el contrato de ejecución de las obras del colector de Los Corrales, en Miranda de Ebro (Burgos), por un importe de 362.980 euros (IVA incluido) y un plazo de seis meses.

La licitación de estas obras ha sido posible tras la aprobación administrativa del proyecto por el Miteco, trámite que fue notificado a Acuaes el pasado 9 de febrero, señalan desdes la sociedad a través de un comunicado.

El colector se divide en dos tramos: el primero, entre Los Corrales y el Polígono industrial de Ircio, tendrá una longitud de 605 metros; el segundo, de 415 metros, transcurrirá entre Aspodemi y la Urbanizacion Fuentecaliente.

El objetivo es que las obras sean adjudicadas en abril y que los trabajos se puedan iniciar en junio, igual que el colector de Bardauri, cuyas obras fueron licitadas el pasado 4 de febrero.

La ejecución de estos colectores no estaba incluida en el proyecto inicial que Acuaes ha desarrollado en Miranda de Ebro para mejorar y ampliar las infraestructuras de saneamiento y depuración, actuación ya en funcionamiento, que ha consistido en la construcción de una nueva depuradora, el tanque de tormentas de Anduva, tres estaciones de bombeo y conducciones de impulsión.

A petición del Ayuntamiento, Acuaes ha redactado los proyectos de los nuevos colectores y se va a encargar de su construcción, intentando además que las obras puedan ser cofinanciadas por los fondos europeos Next Generation, detalla el comunicado.