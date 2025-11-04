Licitado el equipamiento para el Centro Superior de Formación del Profesorado en el PEMA de Garray (Soria)

SORIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha licitado del suministro e instalación de equipamiento para el Centro Superior de Formación del Profesorado que se ubicará en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) de Garray (Soria).

Se trata del equipamiento audiovisual, mobiliario, sistemas de grabación, 'streaming', realidad virtual, impresión 3D, videoconferencia, redes, y mobiliario, para el Centro ubicado en la Cúpula número 5 del PEMA, en Garray (Soria).

El importe de licitación es de 605.000 euros (impuestos incluidos), según han informado desde la delegación de la Junta en Soria. El plazo de ejecución de este proyecto de amueblamiento y equipamiento tecnológico integral del Sector 5 del PEMA asciende a cuatro meses. Las ofertas pueden presentarse hasta las 14.00 horas del día 27 de este mes de noviembre.

El proyecto licitado tiene como objetivo dotar al edificio de un conjunto de espacios funcionales, innovadores y tecnológicamente avanzados, orientados a la formación y la innovación.

El espacio cuenta con una superficie construida de 1.896,95 metros cuadrados y será ocupado por el Centro Superior de Formación del Profesorado (CSFP), perteneciente a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.

El suministro e instalación cuenta con una serie de partidas referidas al sistema audiovisual y tecnológico, al equipamiento de mobiliario, a la infraestructura técnica y a otros elementos destacados.

En cuanto al apartado tecnológico y audiovisual, se pondrán en servicio espacios como un salón de actos con equipamiento audiovisual de última generación.

También un Espacio Flexible de Formación y Aprendizaje (Aula EFFA) y zona de presentación y colaboración; un plató con sistema de grabación y 'streaming'. Asimismo, habrá un módulo de realidad virtual y una zona de impresión y escaneado 3D.

MOBILIARIO

Respecto al mobiliario, se llevará a cabo el amueblamiento completo de todas las plantas (de la baja a la quinta), incluyendo: despacho de dirección, sala de reuniones, espacios de trabajo colaborativo y zonas comunes.

Sobre la infraestructura técnica, el proyecto contempla la ejecución del Sistema de Cableado Estructurado (SCE) para garantizar conectividad de alta capacidad.

También la Instalación Eléctrica Dedicada (IED) adaptada a las necesidades tecnológicas del edificio, l electrónica de red con conmutadores de 24 y 48 puertos, así como el sistema de migración a telefonía IP para una comunicación más eficiente.

Asimismo, se contempla la instalación de un robot como parte del equipamiento innovador y la documentación técnica completa para la puesta en marcha de las instalaciones.