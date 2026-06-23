Licitado el proyecto de demolición de 62 edificios sin uso del Acuartelamiento La Rubia

Imagen del acuartelamiento de La Rubia en Valladolid - MINISTERIO DE VIVIENDA

VALLADOLID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Casa 47 ha licitado la redacción del proyecto de demolición de diferentes edificaciones sin uso ubicadas en los terrenos del Acuartelamiento 'La Rubia' en Valladolid capital donde tiene prevista la construcción de viviendas destinadas al Parque estatal de Vivienda Asequible.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha informado de que el valor estimado del contrato de demolición se ha fijado en 94.155,30 euros, impuestos excluidos, y ha explicado que las empresas interesadas en participar en la licitación podrán presentar sus ofertas hasta las 13.00 horas del próximo 23 de julio.

Según han recordado las mismas fuentes ministeriales, se trata de una parcela situada en el casco urbano de Valladolid entre la carretera de Rueda número 44 y el Paseo de Zorrilla 139 B que cuenta con una superficie registral de 107.880,65 metros cuadrados.

El conjunto de construcciones a demoler está compuesto por 62 edificios de diversa naturaleza (edificios de hasta tres plantas destinados a viviendas y a dependencias para el personal militar, así como naves industriales destinadas a talleres y almacenes), además de varios depósitos de combustible enterrados, al menos dos depósitos de agua, una galería de tiro y diversos elementos menores como una piscina varios cobertizos de almacenaje y algunos cerramientos interiores de ladrillo o de malla metálica.

El contrato incluye también las tareas de seguimiento durante la tramitación administrativa, la redacción de aquellos informes que sean requeridos y la gestión de residuos.

"Esta licitación supone un importante paso para agilizar el planeamiento de los terrenos del cuartel vallisoletano a fin de ponerlos a disposición de la ciudadanía en forma de vivienda asequible para siempre", han destacado desde el departamento que dirige Isabel Rodríguez que ha precisado que estas viviendas pasarán a formar al parte del Parque Estatal de Vivienda Asequible.

Las mismas fuentes han recordado que el proyecto de 'La Rubia' contribuye al objetivo de ampliar el parque público de vivienda en España "y refuerza la apuesta del Gobierno por facilitar el acceso a una vivienda digna en condiciones de asequibilidad, promoviendo el desarrollo de suelos públicos para uso residencial, en colaboración con las administraciones autonómicas y locales".