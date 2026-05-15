La línea 10 de Segovia modifica temporalmente su recorrido este fin de semana por las actividades de Titirimundi

Entre las 11.40 y las 14.40 horas, los autobuses de esta línea iniciarán y finalizarán su recorrido en la parada de Colón

Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 15 mayo 2026 20:26
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   SEGOVIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

   Con motivo de la celebración de diferentes actos del festival Titirimundi en la plaza Mayor, la línea 10 del transporte público urbano modificará su recorrido durante este sábado 16 y el domingo 17, en horario de 11.40 a 14.40 horas.

   Durante ese periodo de tiempo y debido a esta modificación temporal del servicio, quedarán suprimidas las paradas de Plaza Mayor, Plaza de la Merced, Alcázar y Misericordia.

   La línea 10 iniciará y finalizará su recorrido en la parada de Colón, manteniéndose el resto del trayecto con normalidad, según ha informado el Consistorio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

   Ya se ha instalado cartelería informativa en las paradas afectadas para comunicar estos cambios a los usuarios, modificaciones que también se pueden consultar en la web de Autobuses Urbanos de Segovia (https://segovia.avanzagrupo.com/).

   El Ayuntamiento ha lamentado las molestias que este cambio pueda ocasionar a vecinos y usuarios del transporte público y ha agradecido su comprensión y colaboración durante la celebración de estas actividades.

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