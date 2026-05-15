La línea 10 de Segovia modifica temporalmente su recorrido este fin de semana por las actividades de Titirimundi

SEGOVIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la celebración de diferentes actos del festival Titirimundi en la plaza Mayor, la línea 10 del transporte público urbano modificará su recorrido durante este sábado 16 y el domingo 17, en horario de 11.40 a 14.40 horas.

Durante ese periodo de tiempo y debido a esta modificación temporal del servicio, quedarán suprimidas las paradas de Plaza Mayor, Plaza de la Merced, Alcázar y Misericordia.

La línea 10 iniciará y finalizará su recorrido en la parada de Colón, manteniéndose el resto del trayecto con normalidad, según ha informado el Consistorio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Ya se ha instalado cartelería informativa en las paradas afectadas para comunicar estos cambios a los usuarios, modificaciones que también se pueden consultar en la web de Autobuses Urbanos de Segovia (https://segovia.avanzagrupo.com/).

El Ayuntamiento ha lamentado las molestias que este cambio pueda ocasionar a vecinos y usuarios del transporte público y ha agradecido su comprensión y colaboración durante la celebración de estas actividades.