Las líneas 11 y 12 de autobús de Segovia adelantan su horario desde el día 1 para enlazar con el AVE de las 6.50

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SEGOVIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha anunciado el adelanto de cinco minutos en los horarios de las líneas de bus urbano 11 y 12, que se hará efectivo desde el 1 de septiembre, para facilitar acceder con tiempo al AVE de las 6.50 que conecta Segovia con Madrid.

El nuevo horario afectará a los primeros trayectos del día de ambas líneas. La línea 11 pasa a iniciar su servicio a las 6.20 horas, con llegada a la estación de alta velocidad prevista a las 6.35 horas. Por su parte, la línea adelanta su primer viaje a las 6.25 horas, con llegada a la estación a las 6.37 horas.

Ambos recorridos quedan así reajustados para ofrecer un margen suficiente antes de la salida del tren de alta velocidad hacia la capital.

El Ayuntamiento ha señalado que con este cambio el transporte urbano se adapta nuevamente a las necesidades de los usuarios y facilita la conexión entre los distintos barrios de la ciudad y la estación de tren de Alta Velocidad.

Así, se atiende a una demanda planteada por los propios usuarios del servicio, que reclamaban una mejor sincronización entre los autobuses urbanos y las conexiones ferroviarias con Madrid, especialmente en las primeras horas de la mañana, cuando es mayor el volumen de viajeros que se desplaza hacia la estación.

TIEMPO SUFICIENTE

El cambio de cinco minutos ha tenido en cuenta el margen de tiempo que necesitan los viajeros para completar el trayecto desde las paradas de autobús hasta el acceso al tren, sumando el tiempo de espera, la validación del billete y el desplazamiento hasta el andén correspondiente.

Al adelantar la salida de las líneas 11 y 12, el Ayuntamiento quiere evitar que los usuarios que dependen del transporte urbano para llegar a la estación lo hagan con el tiempo justo o, en el peor de los casos, pierdan la conexión con el primer tren de la mañana hacia Madrid.

El Consistorio no ha especificado si está previsto introducir cambios adicionales en otras líneas o franjas horarias, si bien ha insistido en que el objetivo prioritario de la corporación es garantizar que el transporte público municipal actúe como una herramienta efectiva de conexión con las infraestructuras ferroviarias de la ciudad.

La entrada en vigor del nuevo horario coincidirá con el inicio del curso escolar y laboral tras el periodo estival, un momento en el que habitualmente se registra un repunte en la demanda de transporte público, tanto urbano como interurbano. Por ello, el Ayuntamiento ha considerado oportuno anticipar esta modificación antes del 1 de septiembre, de manera que los usuarios puedan planificar sus desplazamientos con la nueva referencia horaria desde el primer día del mes.