Las líneas de transporte gratuito de la Diputación de Palencia se incorporan desde enero al sistema BusCyl

Reunión de la Junta de Gobierno de la Diputación de Palencia. - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad de la Junta de Castilla y León financiará a partir del próximo 1 de enero las tres líneas de trasporte público mantenidas hasta ahora por la Diputación de Palencia, que pasarán a incorporarse al programa BusCyl.

La Junta de Gobierno de la Diputación de Palencia ha aprobado la extinción de la prórroga del convenio de colaboración con la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León para la extensión y mejora de la red de transporte público de viajeros, mediante el cual la institución provincial colaboraba desde el mes de septiembre de 2023.

La Diputación de Palencia ha trabajado durante estos años, en colaboración con la Junta de Castilla y León, para garantizar estas líneas provinciales, que han sumado 409.000 viajeros en las tres rutas que conectan la zona norte con la capital y entre sí desde su puesta en marcha en 2017.

Se trata de la línea que une Aguilar de Campoo con Palencia; la línea que une Guardo con Palencia y la que transita entre Guardo, Cervera de Pisuerga y Aguilar de Campoo. La más utilizada de las tres es la que une Guardo, Cervera de Pisuerga y Aguilar de Campoo, que ha sumado 342.357 viajeros.

El avance del modelo BusCyL, con la gratuidad progresiva implantada desde julio y septiembre, está reforzando el ecosistema de movilidad, que impulsa el uso del transporte público y garantiza la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos de la provincia.

La institución provincial además refuerza el compromiso con los municipios del alfoz, a través de los convenios con Villalobón y Grijota, que se han aprobado también esta mañana en la Junta de Gobierno, con 40.000 euros. 20.000 para cada uno de los municipios, destinados a apoyar el transporte público local.